Copa de futebol amador local abre inscrições

Estão abertas as inscrições para a 2ª Copa Campo Grande de Futebol Amador 2023. Os interessados têm até o dia 31 deste mês para realizar inscrição no evento. As inscrições deverão ser realizadas em formulários próprios, que serão disponibilizados pela Funesp em seu site: www.campogrande.ms.gov.br/funesp, no link “Jogos” devidamente preenchidos em três vias digitadas e assinadas pelo responsável da equipe.

Não serão aceitas inscrições manuscritas. Não será cobrada taxa de inscrição em dinheiro, contudo cada equipe inscrita deverá doar 1 kg de alimento não perecível, por atleta, no ato da inscrição para efetivá-la, exceto sal. As equipes receberão premiação. Para o primeiro colocado serão 10 mil reais, o segundo, o valor de seis mil reais e o terceiro, de quatro mil reais.

