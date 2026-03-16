Convocação da Seleção: Ancelotti anuncia hoje, às 14h30, a lista para amistosos

O técnico Carlo Ancelotti anuncia nesta segunda-feira (16), às 14h30 (de MS), os convocados da Seleção Brasileira para os amistosos contra França e Croácia, nos Estados Unidos. Esses serão os dois últimos jogos do Brasil antes da elaboração da lista final de convocados para a Copa do Mundo.
A Seleção enfrentará a França no dia 26 de março, no Gillette Stadium, em Boston, às 16h (de MS). Depois, no dia 31, encara a Croácia no Camping World Stadium, em Orlando, às 20h (de MS).
Há expectativa em torno da volta de Neymar, que está na pré-lista de convocados. Ele não defende a Seleção desde outubro de 2023, quando sofreu grave lesão no joelho. Ancelotti também pode promover novidades no ataque, dando oportunidades a nomes como Endrick, Rayan e Igor Thiago, que também integram a “lista larga”. Outro possível estreante é o meio-campista Gabriel Sara, do Galatasaray.
Ancelotti tem uma série de desfalques nessa convocação devido a lesões. São os casos, por exemplo, de Éder Militão, Vanderson, Caio Henrique, Bruno Guimarães e Rodrygo.
Embora ainda possa fazer observações na data Fifa, a comissão técnica quer que a convocação desta segunda seja o mais próximo possível da lista definitiva que será divulgada em maio para a Copa – com brechas para emergências por lesões.