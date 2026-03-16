Convocação da Seleção: Ancelotti anuncia hoje, às 14h30, a lista para amistosos

A Seleção enfrentará a França no dia 26 de março, no Gillette Stadium, em Boston, às 16h (de MS). Depois, no dia 31, encara a Croácia no Camping World Stadium, em Orlando, às 20h (de MS).

Há expectativa em torno da volta de Neymar, que está na pré-lista de convocados. Ele não defende a Seleção desde outubro de 2023, quando sofreu grave lesão no joelho. Ancelotti também pode promover novidades no ataque, dando oportunidades a nomes como Endrick, Rayan e Igor Thiago, que também integram a “lista larga”. Outro possível estreante é o meio-campista Gabriel Sara, do Galatasaray.