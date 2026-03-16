‘Pix saque e Pix troco’ são suspensos em todas lotéricas do País a partir desta segunda-feira (16)

Os serviços ‘Pix Saque e Pix Troco’ deixaram de funcionar nas casas lotéricas de todo o País nesta segunda-feira (16), após decisão da Caixa Econômica Federal. A medida altera parte dos serviços digitais oferecidos nas unidades.

Por meio de nota oficial, a Caixa informou que a suspensão se aplica exclusivamente às modalidades Pix Saque e Pix Troco. Segundo o banco, os clientes da própria instituição não terão alterações nas operações convencionais de saque nas lotéricas.

“Esclarecemos que os clientes do banco continuarão a realizar saques normalmente na rede lotérica, sem qualquer alteração”, informou. Com a mudança, deixa de existir a possibilidade de usuários de outros bancos retirarem dinheiro em espécie nas lotéricas por meio de QR Code do Pix, serviço que vinha ampliando o acesso ao dinheiro físico em locais sem caixas eletrônicos.

Apesar da suspensão, outros serviços seguem disponíveis nas lotéricas, como pagamento de boletos, apostas, recebimento de benefícios sociais e saques com cartão físico. O Pix saque permite que se faça a retirada de dinheiro em estabelecimentos credenciados após transferir o valor via Pix. Já o Pix troco possibilita pagar por um produto ou serviço.

O limite das transações varia de R$ 1 mil a R$ 3 mil durante o dia e até R$ 1 mil no período noturno.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram