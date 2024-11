Conmebol lamenta morte de Marco Angulo, jogador da LDU, após grave acidente

A Conmebol emitiu uma nota de pesar pela morte do meio-campista Marco Angulo, de 22 anos, jogador da Liga Deportiva Universitaria de Quito (LDU), do Equador. Angulo faleceu na madrugada desta terça-feira (12), após mais de um mês internado devido a um acidente de carro ocorrido no dia 7 de outubro. Na colisão, outras duas pessoas também perderam a vida, entre elas o lateral-esquerdo Roberto Cabezas, de 22 anos, que jogava pelo Independiente Juniors, time filiado ao Independiente del Valle.

“A Conmebol lamenta profundamente a partida precoce de Marco Angulo, jogador equatoriano campeão da Sul-Americana e da Libertadores Sub-20. Nossas condolências a familiares e amigos”, publicou a entidade em suas redes sociais.

Carreira e conquistas de Marco Angulo

Marco Angulo, que começou sua carreira no Independiente del Valle, era um dos jovens promissores do futebol equatoriano e tinha passagens pela seleção de base do país. Em 2019, defendeu o Equador no Sul-Americano e no Mundial Sub-17. Pelo Independiente del Valle, destacou-se ao conquistar a Libertadores Sub-20 em 2020, além do campeonato nacional equatoriano em 2021 e a Copa Sul-Americana em 2022.

Em 2023, o atleta transferiu-se para o FC Cincinnati, dos Estados Unidos, e, no ano seguinte, foi emprestado à LDU, em Quito, onde realizou 18 partidas. Sua trajetória era marcada por atuações de destaque, que chamavam a atenção de clubes internacionais e davam esperança aos torcedores equatorianos.

Tristeza e homenagem

O falecimento de Angulo representa uma perda significativa para o futebol equatoriano e sul-americano. A Conmebol, clubes e torcedores expressaram suas condolências nas redes sociais, lembrando o talento e a dedicação do jovem atleta. O Independiente del Valle e a LDU também devem prestar homenagens em memória do jogador nos próximos dias.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais