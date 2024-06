Após a volta do campeonato brasileiro, que ficou paralisado devido o estado de calamidade que o Rio Grande do Sul se encontrava o domingo (02), terá 5 partidas incluindo clássico carioca.

Criciúma x Palmeiras | 16h

Atlético-MG x Bahia | 16h

Vasco x Flamengo | 16h

São Paulo x Cruzeiro | 18h30

Fortaleza x Athetico-PR | 18h30

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram