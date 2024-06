Quer aproveitar o seu domingo? Confira as atrações

DOMINGO

Pantalhaços – Fique por dentro da programação de domingo:

Espetáculo: Kadulino, O Palhaço Corda Bamba

Horário: 16h

Local: CCJOG

Classificação: livre

Yo soy Américo

Horário: 18h

Local: Teatro Aracy Balabanian

Classificação: livre

Encerramento: Cabaré de Palhaços

Horário: 20h

Local: CCJOG

Classificação: livre

Padrinhos da Capoeira – Como parte da programação do fim de semana, a CUFA promoverá o 1º Festival Canta Aê Capoeira com o grupo Filhos do Vento. O evento contará com a venda de arroz carreteiro, rodas de samba e de capoeira, além de um microfone aberto para quem quiser mostrar sua arte.

A iniciativa visa arrecadar fundos para a compra de uniformes de capoeira para as crianças da comunidade. Diante das dificuldades em fechar parcerias com padrinhos, a organização decidiu realizar o evento para atender essa necessidade.

O arroz carreteiro será vendido para retirada e para consumo no local. O marmitex custa R$10, e pode ser adquirido entrando em contato pelo WhatsApp (67) 99181-8142.

Horário: 11h30

Local: sede da Cufa Campo Grande – R. Livino Godoy, 710 – São Conrado

Entrada: gratuita, com venda de marmitex

Feira Borogodó – A Feira Borogodó contará com diversos expositores de gastronomia, arte, lazer e moda sustentável. O evento também terá apresentações culturais e será animado pelo grupo Sampri.

Horário: 9h às 15h

Local: Praça Coophafé – R. das Graças, 3163

Entrada: gratuita

Bicicletada + Ciclocine – Em comemoração ao Dia Mundial da Bicicleta, o Uatahell Bar promove uma bicicletada pelo Centro de Campo Grande, explorando pontos turísticos históricos, além de discutir usos e possibilidades para a promoção do uso da bike pela região central. Além disso, haverá sessão de documentários, o Ciclocine, com exibição de duas obras sobre a relação da bicicleta e as cidades: “Camelo” (Brasil) e “La Bicicleta es el Futuro (Colômbia).

Horário: 16h (bicicletada) e 18h30 (Ciclocine)

Local: Relógio Central – Av. Afonso Pena, esquina com a Calógeras – Centro (bicicletada) e Uatahell Bar – R. 15 de Novembro, 797 – Centro (Ciclocine)

Entrada: gratuita

Mercado de Pulgas – O Mercado de Pulgas vai movimentar os altos da Avenida Afonso Pena. A feira proporciona um espaço para vendas e trocas entre expositores e clientes. Um evento ideal para aqueles que possuem objetos antigos, itens de coleção e peças singulares, artesanato, móveis, artigos de prata e elementos decorativos, e que desejam compartilhar esses itens com pessoas que compartilhem dos mesmos interesses e/ou hobbies, seja para praticar o desapego ou simplesmente expor essas preciosidades. No melhor estilo europeu, o Mercado de Pulgas campo-grandense é inspirado na ação que surgiu nos subúrbios de Paris, capital francesa, no século XIX.

Horário: 8h às 13h

Local: Altos da Av. Afonso Pena – lateral do Bioparque Pantanal

Entrada: gratuita

DJ TGB – Brasilidades e muito hip hop compõem o setlist do DJ TGB para fechar o feriadão no Capivas Cervejaria.

Horário: 17h às 23h

Local: R. Pedro Celestino, 1079 – Centro

Entrada: gratuita

Com informações Setesc com FCMS

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram