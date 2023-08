Começa neste final de semana a Liga Terrão MS com 16 partidas

Começa neste sábado (26), a primeira rodada de abertura da Liga Terrão MS, fase metropolitana. O evento está marcado para às 14h, na Arena Campo Nobre, zona sul da Capital. Duas partidas estão marcadas para serem disputadas e, segundo os organizadores, o campeão pode garantir R$ 50 mil.

Além das duas partidas na abertura do maior campeonato amador de Mato Grosso do Sul, no domingo (27), haverá 14 partidas em todas as sete cidades do Estado.

O jogo de abertura será entre AMB MS Bet Sports F.C contra o Rick Calhas/Valim F.C. Logo após, a Borracharia Grachain terá pela frente Amigos do Edilson/Nacional.

Confira abaixo a tabela inicial da Liga Terrão MS 2023.

Sede Santa Emília – 8h45

Sayonara x Os Paivas/Raça

Auto Peças Ipiranga x Zé Pereira

Sede Buracanã – 9h15

Liverpool/Real Madruga x Leon Sport Club

União Tiradentes/Sindicargas x Atlético Nasser

Sede Talismã – 9h

Independente Red Bull x Marçal Terena/Digital Net

Amigos do Garcia/Carnívoros Burguer x Rio Negro

Sede Moreninhas – 8h45

Amigos do Tikinho x GDC/Chaparro Areia

Independente/Grupo Barbosa x Seduc/Amigos do Julio

Sede Serra Azul – 9h

Açai do Bom/BRV Soluciona x Federal

Raça Real x Camarões/Esporte Brasília

Sede Jardim Carioca – 9h

SE Marabá/MR Lava Jato x Atlético Norte/NSA

Carioca x Lendas

Sede São Caetano – 9h

Família Barcelona x Real/Cesta Básica Guimaraes

WR Hortifruti/Casarão x Amigos do Boca

