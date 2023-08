Fafá de Belém confessa ‘namoro’ com Festival de Bonito e está feliz em participar desta edição

A aguardada edição do FIB (Festival de Inverno de Bonito) 2023 inicia hoje, com uma programação vasta de apresentações artísticas e culturais de renome. Em entrevista ao jornal O Estado, a cantora Fafá de Belém compartilha sobre o show de abertura, que realizará hoje, às 22h30, no Palco das Águas. Enquanto artistas regionais comentam a respeito de expectativas e os espetáculos que apresentarão no festival. Marcado para acontecer entre os dias 23 a 27, o evento promete uma experiência única, repleta de atrações culturais e de inovações. Grandes nomes da música nacional como Iza, Emicida e Maria Gadú são alguns dos destaques que também compõem a programação do festival. O evento é uma iniciativa da FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) em parceria com a Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo) e Prefeitura Municipal de Bonito.

A cantora Fafá de Belém compartilha com entusiasmo a respeito de realizar seu show no festival e, por ser em Bonito, comenta sobre a beleza da cidade e a oportunidade que os festivais fomentam ao turismo nacional, divulgando cidades com belezas naturais incríveis que o país possui. Além disso, a artista acrescenta que idealiza um show no Festival de Bonito há tempos. “A expectativa é a maior possível. Esses festivais que acontecem, em lugares estratégicos e maravilhosos do Brasil, trazem um giro de olhar sobre o nosso país, sobre a música, sobre as belezas naturais que possuímos. Há anos namoro esse Festival de Bonito. Fiquei muito feliz por ser convidada. Como é a primeira vez que eu vou a Bonito, estou cheia de expectativas aqui. Adoraria e vou, dar uma fugida para dar um mergulho. Vou para aproveitar a cidade como um todo: público, palco e claro, também para dar uma relaxada e me banhar nas águas do Mato Grosso Sul. Faz um tempão que eu quero ir para o Pantanal e vou aproveitar essa experiência. A minha expectativa é realmente enorme.”

Fafá revela que terá no show um apanhado de composições que celebram os 50 anos de sua trajetória. Entre as selecionadas, estão os hits que conquistaram o público e marcaram a sua carreira, tornando a cantora conhecida nacionalmente. A intenção por trás das escolhas é propor um momento de conexão com o público. “O repertório é um apanhado de sucessos, focando nestes meus quase 50 anos de carreira. Então, tem uma linha cronológica, dos sucessos mais antigos, músicas que me tornaram conhecida no Brasil e que firmaram a minha história. Nós montamos um repertório para as pessoas cantarem junto. Entendo que a melhor apresentação é quando nós chegamos ao coração das pessoas e elas soltam a voz com a gente.”

Sobre previsões de realizar show em Campo Grande, Fafá explica que, por ora, não tem nada programado, mas que há um bom motivo por trás dessa agenda. A cantora revela estar produzindo um espetáculo que irá rodar o país. “Nós, em novembro, estreamos um novo espetáculo que já estamos ensaiando. Um espetáculo com cenário, figurino, para correr o Brasil. Acredito que esse ano, infelizmente, nós não voltamos ao Mato Grosso do Sul. Mas, o nosso plano é, a partir de novembro de 2023, visitar diversos Estados do Brasil e obviamente Campo Grande está incluída. Capital que já fui muitas vezes, onde tenho parentes que moram e é um exemplo de uma cidade fresca, gostosa, moderna.” A cantora finaliza com um recado carinhoso aos fãs: “Quero agradecer pelo carinho e por como sempre sou bem recebida por esse público maravilhoso. Que nós cantemos juntos, comemoremos muito e nos abracemos bastante. E que nós sempre falemos de Brasil, de música, de alegria, porque é isso que nos representa. O Brasil é um país gigantesco, mas, antes de tudo, é um coração enorme e é para esse povo que canto.”

Teatro, circo e música regional

A edição traz outras apresentações culturais de prestígio como espetáculos teatrais, circense e música regional. O ator circense e representante do Teatro Imaginário Maracangalha, Moreno Pereira Mourão, comenta sobre o espetáculo documental “Miragens do Asfalto” que encenarão no FIB 2023.

A peça narra a história de trabalhadores ferroviários da Noroeste do Brasil, de Mato Grosso do Sul. Por meio da pesquisa etnográfica, o grupo documentou relatos da comunidade de trabalhadores da antiga estrada de ferro Noroeste do Brasil, da região do Cascudo, em Campo Grande- -MS. Além da memória oral foram consultados registros de imprensa, registros oficiais do Sindicato dos Ferroviários e documentos do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), conforme explica Moreno.

Arte educadora de Campo Grande-MS, Nathália Maluf comenta sobre o espetáculo “Requebra Torto”, que será realizado no domingo (27), no Assentamento Guaicurus, às 17h. Nathália, em conjunto com a Cia. Apoema exploram uma nova perspectiva da cena artística. “O espetáculo busca romper rótulos e ser apreciado por todas as faixas etárias. Ao evoluir de uma apresentação técnica para uma narrativa rítmica, a obra abraça a infância e a ludicidade, trazendo lembranças de brincadeiras de rua e cantigas de mãe e avó”, explica Nathália. “Requebra Torto” amalgama regionalismo e globalidade, unindo música e dramaturgia em uma fusão que ressoa nas vivências de crianças escalando parquinhos e pulando corda.

A Cia. Apoema, surgida em Londrina, em 2019, renasceu em Campo Grande em 2022, mantendo a investigação circense e teatral colaborativa. O espetáculo se destaca por provocar uma identificação do público, fundando a técnica circense com a espontaneidade brincante. A Cia. Apoema, composta por Murillo Atalaia, Nathália Maluf, Nilcieni Maciel e Roberto Pimenta, reestreou no Festival de Inverno de Bonito em 2022 e possui, em seu repertório, os espetáculos “Apome-se: Intervenção Circo-Poética” e “Requebra Torto”. O espetáculo “Requebra Torto”, da Cia. Apoema, imergiu no universo circense e nas brincadeiras de infância, convidando o público a explorar a imaginação.

A edição deste ano traz algumas novidades, indo além das apresentações culturais como espetáculos de teatro e dança. Uma das novidades mais aguardadas é o Festival Bonitinho, uma programação dedicada às crianças. Atrações como Mundo Bita e Palavra Cantada prometem encantar os pequenos participantes. Além disso, o festival mantém seu compromisso de valorizar a diversidade cultural, discutir temas ambientais e fomentar o desenvolvimento sustentável.

O secretário de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Miranda, ressalta: “Nessa edição, queremos trazer ideias inovadoras, como a economia criativa, que está em alta. Além disso, ótimas atrações que dialogam com a tecnologia, sustentabilidade e o meio ambiente, em total sincronia com a essência de Bonito”.

Com duas décadas de história, o Festival de Bonito 2023 teve um investimento aproximado de 6,5 milhões do Governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura.

Por Ana Cavalcante – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

