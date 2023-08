João Bosco e Vinícius fazem show especial no primeiro dia do ‘Festival Reviva + 124 anos’

João Bosco e Vinícius estão de volta, mais uma vez, a Campo Grande. A Capital sul- -mato-grossense foi ponto de partida, desde meados de 1999, época em que a dupla iniciou seu trajeto rumo à carreira de sucesso e nesta quarta-feira (23), os sertanejos realizam o show de abertura do “Festival Reviva + 124 anos”, como atração principal, em celebração ao aniversário de Campo Grande. A apresentação será realizada na Esplanada Ferroviária, às 20h. O festival tem programações previstas desde às 9h, todas no mesmo espaço. Em entrevista ao jornal O Estado, a dupla expressa empolgação e orgulho em realizar um dos shows principais da programação. Segundo ele, Campo Grande é especial, e este show, por ser um evento que comemora a cidade, que foi o palco da trajetória deles e um público que é pura sensação de aconchego e bem-estar.

Em uma carreira que já ultrapassa duas décadas, a dupla João Bosco e Vinícius se destaca como uma das pioneiras do movimento sertanejo universitário, desde o início dos anos 2000. A trajetória conjunta começou em 1999, quando ingressaram em uma faculdade na Capital. Conjugando música com estudos, eles se apresentavam em locais diversos, como bares, festas e eventos da região, marcando o início do que se tornaria uma carreira bem-sucedida. Em uma entrevista pré-show, os artistas compartilharam suas expectativas e sentimentos sobre a apresentação que marcaria um momento especial em suas trajetórias. “Aqui foi onde tudo começou, essa terra faz parte do começo da história de João Bosco e Vinícius

Temos muito orgulho disso e levamos sempre com muito carinho por onde a gente for. E poder participar da celebração do aniversário da Capital nos deixa ainda mais honrados. Sentimo-nos em casa toda vez que tocamos aqui e a expectativa é sempre boa. O público nos conforta, nossas famílias e amigos estão presentes, então é sempre um momento muito especial”, declaram.

A ligação profunda dos músicos com a região foi um tópico também abordado. Vinícius, natural do Mato Grosso do Sul, e João Bosco, do Mato Grosso, compartilharam seus sentimentos sobre a Capital, onde se formou a identidade da dupla. “Temos vários momentos afetivos aqui, em Campo Grande, mas acho que podemos destacar tudo que passamos no nosso começo de carreira, tudo que aprendemos. Isso nos fez ser quem somos hoje e também nos fez chegar onde estamos. Faz parte da gente”. Espaços como o Parque das Nações Indígenas, o Parque dos Poderes e a avenida Afonso Pena são lugares de inspiração para João Bosco e Vinícius, que enxergam esses pontos como beleza e inspiração na cidade.

Embora a dupla não tenha músicas que mencionam Campo Grande em suas letras, a conexão musical com a cidade é uma constante em seu som. Essa é uma característica tão evidente em seu trabalho, que a dupla dedicou uma música em homenagem à cidade. “Semi-Luz”, que, segundo eles, possui uma conexão especial com o público sul-mato-grossense e representa o ritmo característico da região. “Não temos músicas que citam Campo Grande na letra, mas nossa conexão musical com a Capital Morena segue muito presente em nosso som. Dedicamos a música ‘Semi-Luz’ a todos de Campo Grande, que com certeza tem uma conexão muito grande com o público sul- -mato-grossense, o ritmo tem a cara do nosso povo.”

João Bosco e Vinícius deixam um recado para os fãs, comentam sobre a apresentação que promete ser um show marcante e singular, e expressam empolgação e gratidão pela oportunidade de se conectar com o público no evento, que marcará não apenas o aniversário da cidade, mas também um momento especial em sua própria jornada musical. “Fala galera de Campo Grande e região, está chegando a data do nosso encontro, para podermos celebrar o aniversário dessa terra linda, que tanto amamos e que faz parte da história de João Bosco e Vinícius. Nossos shows são bem para cima, mas o que estamos preparando para essa comemoração tem um gostinho especial. Vamos tocar algumas músicas do começo da nossa carreira e fazer uma retrospectiva bem legal com o nosso público daí. Esperamos que vocês cantem e curtam conosco, do início ao fim. Estamos ansiosos. Queremos encontrar todos vocês nesse sábado, para comemorar e cantar muito. Até lá”.

O festival promete agitar a cidade nos próximos quatro dias. A programação oficial foi lançada no dia 7, durante uma cerimônia realizada no Armazém Cultural, sob a condução da prefeita Adriane Lopes. Com um enfoque em enriquecer a vida cultural dos habitantes, o “Reviva + 124 anos” possui uma programação de intensas apresentações artísticas locais e nacionais. Com uma diversidade de atrações, desde música até artes cênicas e dança, outra de suas atrações de renome é o Hermanos Irmãos, trio regional que realizará o show de abertura no evento, quarta-feira, às 19h. Em seguida, às 20h, sobe ao palco a atração nacional João Bosco e Vinícius.

O trio musical composto por Jerry Espíndola, Márcio de Camillo e Rodrigo Teixeira, ganhou destaque ao se apresentar nos palcos de Mato Grosso do Sul. No ano de 2010, o trio realizou mais de 20 shows e lançou seu primeiro álbum, conquistando uma posição de destaque na cena musical da região. Esses três músicos talentosos já haviam se unido em 2005, para apresentar o show “Terceiras Intenções”, que consistia em um repertório completamente autoral. Em sua trajetória, o trio não apenas introduz novas composições, mas também reinterpreta parcerias entre eles e cria versões únicas para músicas de Almir Sater, Paulo Simões, Geraldo Roca e Geraldo Espíndola. Jerry, Márcio e Rodrigo perpetuam a tradição da Moderna Música de Mato Grosso do Sul, enfatizando a influência sul- -americana na cena musical local.

Quanto ao show, Jerry fala empolgado sobre a parceria com Zé Geraldo, compositor mineiro, que possui influências do rock e música caipira em seu trabalho e sobre as músicas que compõem o repertório da apresentação. “O show é um momento esperado por nós há muito tempo. Nós já queríamos fazer essa participação com Zé Geraldo e agora vamos ter a oportunidade. O repertório possui hits do Zé, entre as nossas as mais queridas pelo público. Então, vai ser um show bem legal para o público e a gente também vai curtir muito.”

O evento é organizado pela Prefeitura da Capital que, em comemoração ao aniversário da cidade, realiza uma programação de atividades. Em celebração serão realizadas mais de 30 ações, até 15 de setembro, das 9h às 22h, em diversos locais da cidade. Para mais informações acesse https://www.campogrande.ms.gov.br/sectur e visite o perfil no Instagram: @secturcg.

Por Ana Cavalcante – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

