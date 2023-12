Começa nesta sexta-feira o Campeonato Pan-Americano de Ginástica Artística

Com o objetivo de testar as habilidades dos atletas e dar a eles experiencia internacional nas competições, o Pan-Americano de ginástica artística, começa neste ultimo fim de semana de maio.

O campeonato irá acontecer em Medellín, na Colômbia, reunindo alguns dos melhores ginastas das Américas. O evento é crucial, pois oferece oportunidades de conquistar vagas para o Mundial deste ano, que será realizado na Bélgica, e também para os Jogos Pan-Americanos Santiago-2023.

Formado por Andreza Lima, Carolyne Pedro, Christal Bezerra, Gabriela Barbosa, Júlia Soares e Luisa Maia, a equipe brasileira já garantiu a classificação para o Mundial nos dois naipes, após ter terminado entre as oito melhores equipes da competição no ano passado. Agora, o objetivo dos ginastas brasileiros é assegurar a classificação para os Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023. Já o time masculino é formado por Bernardo Actos, Leonardo Souza, Lucas Bittencourt, Patrick Corrêa, Tomás Rodrigues e Yuri Guimarães.

O Pan-Americano de ginástica artística adotará o mesmo formato da edição anterior, realizada no Rio de Janeiro em 2022. No primeiro dia de competição, que ocorre na sexta-feira para os atletas masculinos e no sábado para as atletas femininas, será realizada a fase de qualificação, que também definirá os medalhistas individuais e por aparelho. No domingo, as oito melhores equipes do primeiro dia disputarão a final por equipes.

Confira a programação do Campeonato Pan-Americano de ginástica artística:

– 26/05: Qualificação masculina, com a participação do Brasil às 20h30.

– 27/05: Qualificação feminina, com a participação do Brasil às 13h05.

– 28/05: Final por equipes masculina às 12h30.

– 28/05: Final por equipes feminina às 18h05.

A competição terá transmissão ao vivo na plataforma oficial da Organização Desportiva Pan-Americana (ODEPA). O canal oficial da UPAG-PAGU no YouTube também estará transmitindo nos dias 26 e 28 de maio.

