UEMS abre concurso para professores em cinco cidades de MS

A UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) abriu inscrições para concurso público de Provas e Títulos, para o cargo de Professor de Ensino Superior do grupo Profissional da Educação Superior. São 21 vagas, distribuídas em diversas áreas, para as cidades de Aquidauana, Campo Grande, Cassilândia, Mundo Novo e Nova Andradina. As inscrições vão até o dia 5 de junho.

O regime de trabalho será de 20 ou 40 horas semanais. A remuneração inicial corresponde ao vencimento base para o cargo de Professor de Ensino Superior sendo: Professor Especialista 40 h (R$ 4.790,77) e 20h (R$ 2.395,39); Professor Mestre 40h (R$ 6.893,38) e 20h (R$ 3.446,69) e Professor Doutor 40h (R$ 9.714,62) e 20h (R$ 4.857,31). A jornada de trabalho poderá ser distribuída nos períodos diurno e noturno, conforme a necessidade da UEMS.

Clique aqui para fazer a inscrição e conferir as orientações do edital

O concurso constará das seguintes fases: a) inscrição, sujeita à homologação; b) prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório; c) prova didática, de caráter eliminatório e classificatório; d) prova de títulos, de caráter classificatório.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 189,60, a ser paga mediante depósito bancário ou transferência eletrônica bancária no Banco do Brasil, favorecido Fundação Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, CNPJ 86.891.363/0001-80, agência Nº 2576-3, conta-corrente 117.879-2, no período compreendido entre às 9h do primeiro dia fixado para o início das inscrições, até as 23h59 do último dia destinado a essa finalidade.

A solicitação de isenção da taxa de inscrição 12 a 16 de maio de 2023, no site ead4.uems.br, conforme instruções específicas constantes no Edital.

A realização da prova escrita está prevista para o dia 02 de agosto de 2023; e a prova didática e de títulos para 14 a 25 de agosto de 2023. A homologação do Resultado Final ocorrerá no dia 1º de setembro.

Confira as unidades e vagas disponíveis: