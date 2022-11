Começa domingo a segunda fase do Campeonato Estadual feminino de MS

O returno do Campeonato Estadual de futebol feminino começa neste domingo em dois jogos que devem movimentar as cidades de Corumbá e Chapadão do Sul. De acordo com informações da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) os jogos começam ás 10h.

No estádio da Serc, em Chapadão do Sul, a equipe do norte de Mato Grosso do Sul recebe o Três Lagoas. No primeiro turno, a Serc venceu por 9 a 0. Já no estádio Arthur Marinho, o Corumbaense terá pela frente o Operário. No jogo de turno, o Galo venceu por 4 a 0, no Jacques da Luz.

Acompanhe abaixo a classificação dos grupos.

CLASSIFICAÇÃO

GRUPO A

SERC, 6 pontos

Comercial, 3 pontos

Três Lagoas, sem ponto

GRUPO B

Operário, 6 pontos;

Corumbaense, 3 pontos;

Seinter, 0 ponto.

O campeonato do Estadual classifica automaticamente para o Brasileirão série A3.

