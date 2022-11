Cinco equipes brigam por duas vagas na elite do futebol sul-mato-grossense

A Segunda Divisão do Campeonato Sul-Mato-grossense entram na reta final com muita emoção faltando apenas duas rodadas para o término da competição. Cinco equipes ainda se mantém firma na luta para conquistar as duas vagas restantes no alcance da sonhada classificação para a Série A do Estadual.

De acordo com o site Esporte MS, a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), teve que modificar a tabela por conta o jogo do Operário em Caarapó, em virtude a decisão amadora da Copa Assomasul que está marcada para o próximo domingo (6).

A quarta rodada será neste sábado (5), no estádio do Carecão, em Caarapó, onde Operário enfrenta o Comercial de Três Lagoas, a partir das 15h. O confronto será decisivo para o time da casa, que precisa vencer os dois próximos jogos em casa para conquistar a vaga na elite do futebol sul-mato-grossense.

O Galo do Leste tem 4 pontos na competição. Além do Comercial E.C, o Operário ainda enfrenta o Náutico no último jogo do campeonato. A equipe de Campo Grande também está na briga pelo título da segunda divisão de MS.

A rodada será fechada com o confronto entre Ceart e Ivinhema, que será em Dourados. Douglas Ricardo, é líder do campeonato com 5 pontos. O Azulão do Vale é um dos grandes favoritos para carimbar uma das vagas para a Série A.

