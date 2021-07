Brasil encara Zâmbia no futebol

Chegou a hora da última partida dana fase de grupos dos Jogos Olímpicos de Tóquio. Com a vaga para as quartas de final encaminhada, o Brasil encara a Zâmbia nesta terça-feira, às 8h (de Brasília). O jogo acontece no Estádio de Saitama, em Saitama.

O Brasil está muito perto da classificação para as quartas de final e deve confirmar a vaga sem grandes problemas. Antes do jogo, a técnica Pia Sundhage bancou a goleira Bárbara, que falhou no jogo contra a Holanda e foi muito criticada.

A seleção de Zâmbia vem de um empate por 4 a 4 com a China, mas perdeu na estreia por 10 a 3 para a Holanda. Se a defesa é muito vazada, o ataque mostrou grande poderio. E o principal nome da equipe é a atacante Barbra Banda, que tem seis gols no torneio. Do lado do Brasil, Pia falou sobre ela.

”Sim, estamos fazendo algo diferente, porque é uma boa jogadora. Fazer tantos gols em dois jogos é fantástico. Temos de defender de maneira especial. Estamos falando disto, mas também temos de ficar em alerta sobre posse de bola e criar chances” afirmou a sueca.