Com time reserva, Fluminense supera Vasco e mantém liderança

Mesmo jogando com sua equipe reserva, o Fluminense venceu o clássico com o Vasco por 2 a 0, neste sábado (26) no estádio do Engenhão, e disparou na liderança da Taça Guanabara com 24 pontos, cinco a mais do que o vice-líder Flamengo, que enfrenta o Resende no próximo domingo (27). Já o Cruzmaltino permanece na 3ª posição da classificação com os mesmos 19 do Rubro-Negro.

VEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENCE O FLUMINENSE! COM GOLS DE GERMÁN CANO E NONATO O #TIMEDEGUERREIROS VENCE O VASCO POR 2 A 0 E CONQUISTA A 9ª VITÓRIA CONSECUTIVA NA TEMPORADA! 🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺🇭🇺 pic.twitter.com/vURNo9IkOr — Fluminense F.C. 🇭🇺 (@FluminenseFC) February 26, 2022

Com o objetivo de preservar os seus principais jogadores para o jogo decisivo da próxima terça-feira (1) contra o Millonarios (Colômbia), pela segunda fase preliminar da competição sul-americana, o técnico Abel Braga optou por colocar em campo neste sábado uma formação alternativa. No jogo de ida, disputado na última terça (22), o Tricolor bateu os colombianos por 2 a 1.

Porém, o que se viu no gramado do estádio do Engenhão foi um Fluminense superior desde os primeiros movimentos do confronto. E esta superioridade se traduziu em gols logo aos 5 minutos, quando Cano aproveitou boa trama coletiva da equipe das Laranjeiras para finalizar com perfeição.

A equipe de Abel Braga continuou mandando nas ações, e aos 35 minutos ampliou com o meio-campista Nonato, que desviou cobrança de escanteio de Ganso (um dos destaques da partida). Com a vantagem construída no primeiro tempo o Fluminense diminuiu a rotação e apenas administrou o placar até o fim do confronto.

O Fluminense volta a jogar pelo Carioca no próximo sábado (5), contra o Resende. Um dia depois o Vasco disputa clássico com o Flamengo.

(Fonte: Agência Brasil)