Último domingo do mês será quente e seco, com possibilidade de chuva em MS

Domingo de Carnaval (27) será de tempo firme e quente em todo Mato Grosso do Sul. Apesar do sol, a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), indica uma variação de nebulosidade e não descarta pancadas de chuvas com tempestades isoladas pelo Estado.

Conforme o Cemtec a instabilidade é decorrente do aquecimento diurno e disponibilidade de umidade que ocasiona o aumento de nuvens e chuvas isoladas. Em Campo Grande as temperaturas variam entre 23° 34°.

Ao longo do dia as temperaturas estarão elevadas e índices de umidade do ar baixos em grande parte de MS. Nas regiões sudoeste e pantaneira a temperatura pode alcançar os 39°C e a umidade relativa do ar tende a atingir valores entre 20-40%.

O clima seco exige diversos cuidados com a saúde e aumenta os riscos de incêndios. Por isso, a Defesa Civil recomenda aumentar a ingestão de líquidos, umidificar ambientes, evitar exposição direta ao sol e prática de atividades físicas nas horas mais quentes e secas do dia, além de redobrar a atenção com crianças e idosos.

