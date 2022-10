Com show de Travis Kelce, Chiefs vira contra Raiders e lídera conferência

Em uma virada espetacular, o Kansas City Chiefs precisou suar um litro para derrotar o Las Vegas Raiders por 30 a 29 na noite de ontem (10), Arrowhead Stadium, em Missouri, nos Estados Unidos. Com a vitória, o Kansas Chiefs emplacou a sua quarta vitória na temporada regular.

O jogo foi parelho e complicado para o time de Missouri. Jogando em casa, o Kansas Chiefs saiu perdendo no início do jogo, quando os Raiders abriu 17 a 0 no placar. Com a pressão da torcida inflamada no Arrowhead Stadium, os Raiders que tinha o jogo na mão, acabou sofrendo uma virada espetacular com destaque ao quardeback Patrick Mahomes e ao show de Travis Kelce que arrematou quatro touchdows que levaram o púbico presente a loucura.

Com esta vitória, o Kansas City Chiefs é líder isolado da conferência oeste americana da NFL (National FootballLeague). Já o Las Vegas Raiders se mantém na lanterna com apenas 1 vitória em 5 jogos.

