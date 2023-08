Com premiação de R$ 11 mil domingo tem 1ª Corrida Orla Morena

A premiação da 1ª Orla Morena Run MS é um grande incentivo para que os atletas se dediquem ao máximo a prova será neste domingo, a partir das 7hs. Serão distribuídos mais de R$ 11 mil reais em prêmios, proporcionando aos vencedores uma recompensa pelo esforço e dedicação demonstrados.

Todos os atletas que completarem a prova conforme os regulamentos receberão uma medalha de participação como lembrança dessa experiência memorável. Além disso, os cinco primeiros colocados na classificação geral, tanto no masculino quanto no feminino, serão agraciados com troféu e uma premiação em dinheiro.

Para aqueles que competirem nas categorias por idade, os três primeiros colocados em cada faixa etária, tanto no masculino quanto no feminino, também receberão troféu e premiação em dinheiro. No entanto, os atletas premiados na classificação geral não participam da premiação por faixa etária.

