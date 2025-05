3º Festival do Hambúrguer

Abertura do evento será nesta quintafeira (29) e traz 30 tipos de hambúrgueres artesanais, opções veganas e vegetarianas, 10 versões de batatas fritas e ação solidária

O final de semana em Campo Grande promete ser ainda mais saboroso com a chegada da terceira edição do Festival do Hambúrguer. A partir desta quinta-feira (29), na Cidade do Natal, o evento se torna uma verdadeira celebração da gastronomia local, oferecendo mais de 30 tipos de hambúrgueres artesanais, além de 10 versões irresistíveis de batata frita, petiscos, espetos, chopp artesanal e sobremesas como gelato, crepes e pudim.

Com uma estrutura completa que inclui espaço kids e atrações musicais, o festival é uma ótima pedida para todas as idades. A noite de abertura será marcada por um show gospel e pela apresentação da banda V12 e Dose 2, aquecendo o clima da cidade antes da frente fria prevista para os próximos dias. Na sexta-feira (30), quem assume o palco é o cantor Max Henrique. No sábado (31), será a vez de Us Karas da Kombi e Alziras agitar o público, e para fechar o evento com chave de ouro, no domingo (1), as apresentações ficam por conta de Alex e Yvan.

O Festival do Hambúrguer em Campo Grande também celebra o Dia Mundial da Batata Frita, celebrado no dia 30 de maio. Comemorando a data, o evento traz uma seleção de dez diferentes tipos de batatas fritas, que variam desde os cortes clássicos até versões mais criativas e temperadas. A proposta é mostrar que, muitas vezes, esse simples acompanhamento pode se tornar o verdadeiro protagonista de uma refeição.

O Festival do Hambúrguer é organizado pelo grupo Hamburgueiros do MS, que reúne a Associação de Hamburguerias, Lanchonetes, Doguerias e Food Trucks de Mato Grosso do Sul. E, para tornar a experiência ainda mais completa, o evento vai oferecer uma excelente combinação de hambúrguer artesanal e música ao vivo. O evento é uma realização do Grupo Hamburgueiros do MS, que busca valorizar a gastronomia local, estimular a cultura e promover impacto social positivo na comunidade, e tem apoio do Governo do Estado, Prefeitura Municipal e Sebrae MS.

Novidades e opções

Este ano, o Festival do Hambúrguer traz novidades que agradam a todos os gostos. Entre as principais mudanças, destaca-se a inclusão de opções vegetarianas no cardápio e a entrada das batatas fritas como um dos acompanhamentos essenciais do evento. Além disso, o valor fixo de R$ 35 será mantido para qualquer opção do menu, exceto para as opções vegetarianas e batatas-fritas, que têm conquistado o público como a grande tendência da vez.

A participação da Las Vegg, formado pelas sóciais, Júlia Salmaze, Andrea Correa e Evelyn Salmaz, a primeira hamburgueria 100% vegetal a marcar presença no festival. A marca familiar, conhecida por transformar sabor e consciência em uma experiência gastronômica única, trará três lanches exclusivos para o evento, todos preparados com ingredientes 100% vegetais e um sabor irresistível. O público vegano, que sempre pediu por mais opções, finalmente verá suas expectativas atendidas.

O cardápio da Las Vegg inclui o Prensado Isca Seitan, um delicioso lanche com pão brioche hot, molho da casa, isca de seitan, catupiry vegano e salada, por R$ 30. Já o Burguer de Soja, preparado com pão brioche, molho da casa, blend de soja, mussarela vegana e salada, também sai por R$ 30. Para quem busca algo ainda mais especial, o Burguer de Abóbora Cabotiá, que vem com pão brioche, molho da casa, cheddar vegano e farofa de bacon vegano, será oferecido por R$ 35.

“A expectativa da Las Vegg é mostrar ao público que hambúrguer vegano também é sinônimo de sabor, criatividade e qualidade. Queremos quebrar preconceitos e surpreender até quem nunca experimentou uma opção sem ingredientes de origem animal.Para nós, é uma chance de aproximar mais pessoas da culinária vegana e mostrar que ela pode ser tão ou até mais gostosa do que as opções tradicionais.”, destaca Júlia, para o Jornal O Estado.

Outra atração do Festival do Hambúrguer deste ano é a participação da Sobrenatural Burger, uma hamburgueria artesanal conhecida pelo seu cardápio criativo e pelo ambiente inspirado no universo da série Supernatural. Funcionando como delivery no bairro Jardim Parati, a marca levará ao evento o irresistível Lanche Winchester, uma verdadeira homenagem ao icônico personagem Dean Winchester.

Criada por Everton Cavalcante de Morais, um fã declarado da série, a Sobrenatural Burger é um negócio familiar que se tornou referência entre os amantes da cultura pop e do hambúrguer artesanal. “Atualmente, o meu empreendimento funciona apenas por delivery, mas em breve teremos um espaço físico totalmente temático, com decoração inspirada na série Supernatural e um ambiente pensado para receber todos os apaixonados por lanches de qualidade e pela saga dos irmãos Winchester”, afirma Everton.

Comida que acolhe

Além de oferecer delícias para todos os visitantes, o Festival do Hambúrguer também se compromete a apoiar aqueles que enfrentam dificuldades para se aquecer adequadamente durante o inverno. Entre os dias 29 de maio e 31 de julho, o evento será palco de uma campanha solidária de arrecadação de cobertores, promovida pelos organizadores em parceria com o grupo Hamburgueiros do MS. A iniciativa visa aquecer não apenas o corpo, mas também os corações dos campo-grandenses, reforçando o espírito de solidariedade da comunidade.

A meta é arrecadar bem mais de 400 cobertores de casal, que serão destinados ao FAC – Fundo de Apoio à Comunidade, ligado à Prefeitura Municipal. Para incentivar a solidariedade, durante os dias do festival, entre 17h e 19h, quem trouxer cobertores de casal poderá trocá-los por um hambúrguer artesanal gratuito. A ação será válida para os quatro dias de festival, respeitando o horário.

“Somos apaixonados por hambúrguer, mas também somos movidos pela empatia. Sabemos que o frio castiga muita gente, principalmente em situação de vulnerabilidade. Por isso, decidimos aproveitar o grande fluxo de pessoas no festival para ajudar quem mais precisa”, destaca Weslley Renovato, presidente do Grupo.

Lei Municipal

Foi sancionada na última sexta-feira, 23 de maio, pelo governador Eduardo Riedel a Lei nº 6.411, que inclui o Festival do Hambúrguer no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul.A PL 035/25 é de autoria do deputado Pedro Caravina (PSDB), que destaca o impulso econômico que o evento traz para a Capital. “É um evento que movimenta a economia, envolve comerciantes não só de Campo Grande como de todo Estado, já tem uma tradição, estando em sua terceira edição e todos os anos com grande participação da população”, disse durante a sessão.

O presidente da associação, Weslley Renovato, destacou que o evento ganhou força no final de 2022 com a Semana Municipal do Hambúrguer. “Campo Grande tem mais de duas mil lojas de hambúrguer, movimentando a economia local e gerando empregos. O festival tem sido um grande sucesso, especialmente na Cidade do Natal [Vila Morena]. No primeiro ano, superamos R$ 1 milhão em vendas e geramos mais de 500 empregos diretos e indiretos. A parceria com Sebrae, Governo e Prefeitura tem sido essencial para fortalecer a associação”, explicou ao jornal O Estado.

Os organizadores do Festival do Hambúrguer manifestaram interesse em expandir o evento para o interior de Mato Grosso do Sul, com a intenção de levá-lo a cidades como Dourados, Ponta Porã, Bonito e Três Lagoas, entre outras. A proposta foi impulsionada pela demanda de hamburguerias associadas de diferentes regiões, que vinham solicitando a realização do festival em outros polos do Estado. Com o apoio do deputado estadual Caravina, a ideia foi viabilizada, e, no futuro, o interior de Mato Grosso do Sul poderá ser contemplado com a realização do Festival do Hambúrguer.

Serviço: O 3º Festival do Hambúrguer — Especial Batata Frita será realizado na Cidade do Natal, nos Altos da Afonso Pena em Campo Grande/MS, de 29 de maio a 1º de junho de 2025. O evento acontecerá de quinta a sábado, das 17h às 23h, e no domingo, das 10h às 22h. A entrada é gratuita.

Amanda Ferreira e Carolina Rampi