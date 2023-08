Colômbia vinga Brasil e chega às quartas da Copa do Mundo pela primeira vez

A Colômbia fez história nesta terça-feira (8), pois derrotou a Jamaica por 1 a 0 no estádio Melbourne Rectangular, na Austrália, para alcançar uma inédita classificação para as quartas de final da Copa do Mundo de futebol feminino. A adversária das Cafeteras na próxima fase será a Inglaterra, que bateu a Nigéria nos pênaltis na última segunda (7).

A partida começou com as sul-americanas mandando e criando as melhores oportunidades de marcar, mas as jamaicanas foram muito bem na defesa e conseguiram segurar o 0 a 0 até o intervalo. A Colômbia só conseguiu vencer a forte retranca adversária aos 6 minutos da etapa final, quando Ana Guzmán virou a bola da esquerda para a direita com um lançamento longo e encontrou Catalina Usme, que dominou antes de bater cruzado para superar Spencer.

A partir daí a Jamaica deixou a postura defensiva e passou a criar boas oportunidades, mas também ofereceu espaços para bons ataques das adversárias, como a finalização de cabeça de Leicy Santos aos 41 minutos que parou na trave.

Quartas de final

Inglaterra e Colômbia se enfrentam em Sidney (Austrália), a partir das 7h30 (horário de Brasília) do próximo sábado (12), em busca de uma vaga nas semifinais do Mundial feminino. Acesse também: Patrocinense e Ferroviária vão às oitavas

