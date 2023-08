Coincidências vão marcar jogo da seleção no Mato Grosso

No MS, em 2009, partida também foi em outubro e com a Venezuela

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) divulgou, na quarta-feira (23), as datas e horários da terceira e da quarta rodada dos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Com isso ficou definido que o Brasil enfrenta a Venezuela, em Cuiabá, a partir das 20h30 do dia 12 de outubro, uma quinta-feira.

Em uma quarta-feira, 14 de outubro de 2009, as duas seleções estiveram em Campo Grande. Na ocasião, o estádio Morenão foi maquiado para receber o elenco comandado por Dunga. Já classificada, a equipe nacional entrou em campo pela última rodada das Eliminatórias para a Copa da África do Sul 2010.

O adversário, então treinado por Cesar Farias, sem chances de classificação, era a presa perfeita para que os 23.746 torcedores e torcedoras pagantes fizessem a festa no local, hoje fechado para o público por questões de segurança, e sem previsão de ser reaberto.

O evento fez parte das comemorações da criação de Mato Grosso do Sul, cuja data exata é 11 de outubro de 1977.

Porém, em campo, o resultado decepcionou. Dunga escalou o time com Júlio César; Maicon, Luisão, Miranda e Filipe Luis (hoje no Flamengo); Gilberto Silva, Lucas (sul- -mato-grossense), Ramires e Kaká; Nilmar e Luis Fabiano. Depois entraram Alex, Elano, e Diego Tardelli.

Em jogo com cinco cartões amarelos, destes, um para Luis Fabiano e Luisão, a seleção teve ainda a expulsão de Miranda, no começo do segundo tempo.

Sem conseguir superar a retranca venezuelana, o lance mais agudo para tirar o zero do placar que veio com os organizadores da partida Data-Fifa – já naquela época, o equipamento próprio do estádio estava fora de ação – foi um arremate de Kaká na etapa final. Acertou a trave esquerda do goleiro Vega.

A partida terminou sem gols naquele que foi o último compromisso oficial da seleção principal em Mato Grosso do Sul.

Pela primeira vez, a seleção brasileira jogará uma partida oficial em Cuiabá. O time da CBF disputou cinco amistosos no estádio Governador José Fragelli, o antigo “Verdão”.

De acordo com a confederação, a escolha de sediar o confronto na Arena Pantanal foi pela logística de deslocamento, infraestrutura e qualidade do gramado, além das condições das hoteleiras, estradas e do aeroporto.

Na quarta rodada da competição, a seleção brasileira segue para Montevidéu, onde mede forças com o Uruguai no dia 17 de outubro, uma terça- -feira, a partir das 21h.

Antes destes dois compromissos, a equipe, comandada pelo técnico Fernando Diniz, estreia na competição diante da Bolívia, no dia 8 de setembro, em Belém, às 20h45, e mede forças com o Peru quatro dias depois em Lima, às 22h. (Com informações da Ag. Brasil, UOL e Olhar Esportivo).

Os ingressos para a partida da estreia da seleção brasileira masculina nas Eliminatórias da Copa do Mundo começaram a ser vendidos nesta segundafeira (21), às 14h, pelo site cbf.eleventickets.com.

Valores dos ingressos:

CAT-3 – Arquibancada

lado A – Inteira: R$ 200 – Meia: R$100

CAT-2 – Arquibancada lado B – Inteira: R$ 300 – Meia: R$150

CAT-1 – Cadeira lado A – Inteira: R$ 400 – Meia: R$200

CAT-1 – Cadeira lado B – Inteira: R$ 400 – Meia: R$ 200 Camarote (Hospitalidade) Tetra* – R$ 1000 Camarote (Hospitalidade) Penta* – R$ 1250 Camarote (Hospitalidade) Hexa* – R$ 1600 * Inclui serviço de alimentação e bebidas * Limite de compra: 3 ingressos por CPF. (Da CBF)

Por – Luciano Shakihama

