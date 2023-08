Especialista restaura casamentos “antes” fadados ao fim

Com a chegada da pandemia o desafio de viver fechado com o cônjuge para muitas famílias foi um enorme desafio, levando a separação de muitos casais.

Família é sagrada, e com o objetivo de uni-las e resgatar relacionamentos fadados ao fim, o Coach Luiz Kind criou um método para equilibrar o físico, mental e espiritual oferecendo um trabalho que potencializa a alma humana e destrava explicações materiais e apegos. “Aquele lance que sempre é o outro, trabalhamos o que cada individuo pode fazer , eliminando revoltas e a velha expectativa voltada ao outro” contou o especialista.

Casado há 20 anos, psicoterapeuta, Luiz tem cinco filhos e uma família sólida focada no verdadeiro amor.

O trabalho oferecido por ele entrega cinco encontros com casais em que com uma técnica passo a passo é trabalhado a reconstrução. Segundo ele a frase ” O amor acabou, devido desgastes”, não existe e ele garante o retorno do relacionamento aos casais dispostos a olhar de outro ponto de vista.

Kind também trabalha com família, não apenas casais, mas no momento, o seu programa restaura relacionamentos que estavam com os dias contados e em questão de dias a realidade pode ser mudada e o casamento restaurado.

Palestrante já treinou mais de 30 mil pessoas em sua jornada como coach. Em 2017 esteve a frente do projeto Papai Coach ligado com Frebassis.

Interessados: @Luizkind

