Clube Esportivo Naviraiense vence a Moreninhas e se mantém na liderança

O CEN (Clube Esportivo Naviraiense) conquistou a segunda vitória no Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B, chegando aos seis pontos, na tarde desta quarta-feira (15), no Estádio Virotão, em Naviraí. O jogo foi contra a Associação Atlética Moreninhas, de Campo Grande.

Foram necessárias duas paradas técnicas para que os atletas pudessem se reidratar e o Naviraiense venceu de goleada, enquanto o Moreninhas ainda não pontuou na competição.

A equipe do Naviraiense volta a campo na tarde deste sábado (18), no qual enfrenta o Coxim Atlético Clube. Com uma campanha que tem agradado aos torcedores, a tendência é de que o Estádio Virotão receba um bom público para apoiar o Jacaré.

(Com informações do Folha de Naviraí)