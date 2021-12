Cancelado show de Jads e Jadson que seria nas Moreninhas no próximo sábado

O show esperado para acontecer no próximo sábado (18), no bairro Moreninhas, em Campo Grande, foi cancelado. Até então, a dupla sertaneja Jads & Jadson faria parte da programação em prol dos 40 anos de uma das regiões mais populosas da cidade.

Uma nota divulgada pela SUASC (Subsecretaria de Articulação Social e Assuntos Comunitários), da prefeitura municipal, justificou que a decisão foi necessária “devido aos últimos acontecimentos da pandemia de COVID-19”. O argumento, compartilhado com as lideranças comunitárias, foi um consenso “certo”. Até então, o show não teve data remarcada.

Entretanto, as demais atividades sociais, esportivas e culturais no bairro em prol do aniversário permanecem normais, sem qualquer alteração.