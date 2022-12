Clima de revanche: Argentina e Holanda buscam vaga na semi da Copa

Argentina e Holanda medem forças, a partir das 15h (Mato Grosso do Sul) desta sexta-feira (9) no Estádio de Lusail, em busca de uma vaga na semifinal da Copa do Mundo. Quem triunfar neste confronto pega o vencedor de Brasil e Croácia, que entram em campo a partir das 11h no Estádio Cidade da Educação.

Clima de revanche

Esse será o quinto encontro entre os laranjas e alvicelestes em Copas do Mundo. Já definiram título no Mundial em 1978 e semifinal em 2014 nos pênaltis, ambas com vantagem para a Argentina. E isso deve dar um toque de revanche para o lado holandês. Mas olhando o confronto geral, pesa mais para o lado europeu. Em Copas são duas vitórias holandesas, dois empates e uma vitória para os hermanos. No geral, são nove jogos com quatro vitórias da Holanda e apenas uma da Argentina, além de quatro empates.

O confronto mais recente aconteceu na Copa do Brasil, em 2014, em São Paulo. Duelando por uma vaga na final, a Argentina de Messi e a Holanda de Robben, Sneijder e Van Persie empataram no tempo regulamentar. Na disputa de pênaltis, o goleiro Sergio Romero se transformou em herói depois de defender duas cobranças e garantir o triunfo dos argentinos.

Campanha

As duas equipes fazem uma boa campanha até o momento no Mundial. Apesar de tropeçar na sua estreia, quando perdeu de virada para a Arábia Saudita, a Argentina se recuperou e mostrou força para chegar às quartas, após superar México e Polônia ainda na fase de grupos e bater a Austrália nas oitavas. O destaque da equipe é o craque Lionel Messi, artilheiro dos hermanos na Copa com três gols.

Segundo declaração do técnico da Argentina, Lionel Scaloni, em entrevista coletiva, o confronto com a Holanda promete ser um grande jogo: “Será uma partida linda de se ver, de duas seleções que se propõem a atacar. E a Holanda se propõe a atacar e sabe se defender. Acho que o futebol é isso”.

Apesar de não apresentarem um futebol vistoso, os holandeses ainda estão invictos na competição, com três vitórias e um empate. A campanha da Laranja teve início na vitória de 2 a 0 sobre Senegal. Depois veio o empate em 1 a 1 com o Equador e o triunfo sobre o Catar por 2 a 0. Nas oitavas, a Holanda venceu os Estados Unidos por 3 a 1.

E para tentar seguir em frente na competição, o técnico Van Gaal deixou claro que será necessário parar Messi na partida. “Não vou contar a vocês [o que faremos para parar Messi], porque aí entrego minha tática. Mas não é tão difícil imaginar”, declarou.

Prováveis escalações

Para a partida, Van Gaal não tem qualquer tipo de problema, uma vez que os 26 jogadores convocados estão à disposição.

Assim, a tendência é o treinador repetir a mesma formação que começou a partida das oitavas, contra os Estados Unidos, quando os laterais Dumfries e Blind foram os destaques na vitória por 3 a 1. Time provável: Noppert, Dumfries, Van Djik, Ake e Blind; Timber, De Jong, De Roon e Klaassen, Gakpo e Memphis O mistério ronda o lado argentino quando o assunto é o time titular. O técnico Lionel Scaloni garantiu que De Paul e Di María, ausente nas oitavas de final contra a Austrália, estão em condições de jogo. Mas não adiantou a escalação da dupla contra a Holanda. Outras dúvidas rondam o treinador argentino: os laterais Molina e Acuña podem ser substituídos por Montiel e Tagliafico, e o usual esquema 4-3-3 pode dar lugar ao 4-4-2 para reforçar o meio-campo Time provável: Emiliano Martínez; Molina (Montiel), Cristian Romero, Otamendi e Acuña (Tagliafico); Enzo Fernández, De Paul e Mac Allister; Correa (Di María), Messi e Julián Álvarez

