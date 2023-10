Semana começa com instabilidade e possibilidade de chuva em MS

A previsão do tempo para Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (9) aponta para possibilidade de fortes chuvas causadas pelo avanço de uma frente fria sobre o território do Estado, segundo dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

De acordo com a coordenadora do órgão vinculado à Semadesc (Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Valesca Fernandes, o tempo instável deve causar pontualmente chuvas, tempestades com raios e fortes rajadas de vento.

Há ainda a possibilidade de queda de granizo, em especial na região sul. Para essa segunda, a previsão é que os termômetros variem entre os 16°C e 33°C nas regiões sul e leste do Estado, enquanto no norte, Bolsão, Pantanal e sudoeste, deve ficar entre 18°C e 38°C.

Já em Campo Grande, a previsão é de temperatura mínima na casa dos 19°C, enquanto a máxima fica nos 34°C nesta segunda. A situação deve perdurar até o início de terça-feira (10), quando entre a tarde e quarta-feira o tempo volta a ficar estável, com sol e pouca nebulosidade. Pequenas pancadas de chuva não são descartadas, assim como o calor que pode ir aos 42°C.