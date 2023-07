Clássico “Comerário” movimenta o campeonato Estadual sub-20 neste final de semana

O campeonato estadual sub-20 prepara muitas emoções neste final de semana nos gramados de Mato Grosso do Sul. Seis partidas estão programas para acontecer, com grande destaque ao “Comerário”, um dos maiores clássicos do Estado.

O jogo entre Operário x Comercial, será no Estádio municipal de Terenos, a 30 km da Capital. A partida será neste domingo (2), às 15h. Ainda no sábado, acontecerão os seguintes jogos: Grêmio Santo Antônio x Seinter, às 10h, no Estádio Olho do Furação, na Capital e União ABC x Náutico, às 15h. Em Rio Brilhante a equipe do Àguia Negra enfrenta o Sete de Setembro, às 15h. No mesmo horário jogam Dourados x Ivinhema no estádio Douradão.

Já no domingo, além do Comerário, o VitóriaEspórte Clube recebe o São Gabriel no estádio do bairro Estrela do Sul, na região norte de Campo Grande, às 10h.

Segundo o regulamento da competição, o campeão do sub-20 será o representante de Mato Grosso do Sul na próxima edição da Copa São Paulo de Juniores em 2024.

Resultados na primeira rodada

Na semana passada que aconteceu a primeira rodada os resultados dos jogos foram Sete de Setembro 0x3 Dourados, Seinter 1×4 União ABC, Aquidauanense 2×0 Grêmio Santo Antônio, São Gabriel 2×1 Operário, Novo 1×1 Vitória e Operário de Caarapó 4×0 Águia Negra.

Conforme o regulamento da competição, 15 times serão distribuídos por três grupos. Eles jogarão entre si dentro de casa grupo em turno único. Os primeiros colocados e os dois melhores terceiros colocados avançam para o mata-mata da competição.

Confira a tabela de classificação atualizada abaixo.

Grupo A

Operário de Caarapó, 3 pontos

Dourados, 3 pontos

Ivinhema, 0 ponto

Sete de Setembro, 0 ponto

Águia Negra, 0 ponto

Grupo B

União ABC, 3 pontos

Aquidauanense, 3 pontos

Náutico, 0 ponto

Grêmio Santo Antônio, 0 ponto

Seinter, 0 ponto

Grupo C

São Gabriel, 3 pontos

Novo, 1 ponto

Vitória, 1 ponto

Comercial, 0 ponto

Operário, 0 ponto

