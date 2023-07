Motociclista morre após perder direção e avançar sobre canteiro central da MS-141

O motociclista Ciander Garcia de Oliveira, morreu na noite de ontem (30), após perder o controle da moto em que conduzia e avançar em um canteiro central em direção ao trevo das rodovias MS-141 e MS-475, entre os municípios de Novo Horizonte do Sul e Ivinhema.

Segundo informações apuradas pelo Jornal do Nova, a vítima conduzia uma Yamaha/XT660, quando acabou invadindo o canteiro central do trevo. Com o impacto da queda, a vítima teve ferimentos graves, nõa resistindo e morrendo no local. Equipes da Polícia Civil estão no local e deve investigar as causas do acidente.

Além da Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros também estiveram no local auxiliando no resgate da vítima.

O caso será investigado.

