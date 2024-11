Ceará segue vivo na luta pelo acesso à Série A com vitória sobre o Avaí

Na Série B, o Ceará deu mais um passo importante na briga pelo retorno à elite do futebol brasileiro. O Ceará venceu o Avaí por 2 a 0 na Arena Castelão e chegou a 57 pontos, dois a menos que Sport e Mirassol, que ocupam a quarta e quinta posições, respectivamente. Erick Pulga e Lucas Mugni marcaram os gols da vitória, que mantém o Ceará na luta por uma vaga no G4 a três rodadas do fim da competição.

No primeiro tempo, o Ceará encontrou dificuldades para fazer gols. O Avaí, por sua vez, chegou a marcar com Rodrigo Santos, mas o lance foi anulado após revisão do VAR, devido ao impedimento do atacante. O Ceará seguiu pressionando, mas pecou nas finalizações.

No segundo tempo, o Ceará voltou melhor e, aos 12 minutos, abriu o placar com Erick Pulga, após um cruzamento preciso de Lucas Mugni. Pouco depois, Mugni voltou a brilhar, desta vez como artilheiro, aproveitando passe de Saulo Mineiro para ampliar o placar e garantir os três pontos para o Ceará.

Com a vitória, o Ceará segue na briga por uma vaga na Série A, enquanto o Avaí, na 11ª posição com 46 pontos, já não tem mais chances de acesso.

Próximos jogos

Na sequência da rodada, Sport e Mirassol, rivais do Ceará na luta pelo acesso, ainda entrarão em campo. O Sport enfrenta o Operário, enquanto o Mirassol recebe o Coritiba. O Ceará precisa continuar vencendo e torcer por tropeços de seus adversários diretos para garantir o retorno à Série A em 2024.

