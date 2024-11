Padre Lívio, a lente do rodeio em Mato Grosso do Sul

Por meio de suas lentes, o fotógrafo registra a expansão e os desafios desse cenário

Conhecido como Padre Lívio, o fotógrafo Ronaldo Teodoro tornou-se presença constante nos rodeios de Mato Grosso do Sul, onde, com sua câmera em mãos, registra o ambiente do qual já foi parte como competidor. Após anos nas arenas, o ex-atleta passou a documentar, do lado de fora, a tradição e a cultura do rodeio, conquistando espaço e respeito entre o público. Hoje, Padre Lívio é requisitado em eventos do circuito nacional e observa, por meio de suas lentes, a expansão e os desafios desse cenário.

O apelido, inspirado pelo personagem Padre Lívio, da novela Renascer (1993), veio de sua época como peão, entre 1994 e 2001, e se manteve ao longo dos anos. “Meu cabelo era comprido, e acabaram me colocando esse apelido por conta do cara da novela. A partir daí, meu nome mesmo ninguém mais lembrava”, relata o fotógrafo.

Da arena para a câmera

Em 2001, após sete anos de competição nos rodeios, Padre Lívio percebeu que o caminho para alcançar uma vida mais estável precisava de um novo rumo. Mesmo assim, decidiu se manter próximo do que mais amava: “Achei que, para manter o padrão de vida que eu queria, precisava encontrar outro rumo, mas sem deixar o rodeio”, explica. A mudança foi para a fotografia, uma forma de se manter inserido no ambiente, agora na dinâmica de documentar o espetáculo em vez de protagonizá-lo.

Com 20 anos de experiência, ele construiu uma reputação que o leva a ser requisitado anualmente para os principais eventos não só de MS, como também em alguns outros Estados.

“Hoje em dia já fazem questão que eu esteja em algumas provas. Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, existem rodeios que, quando chega a época, o pessoal já me procura, como Expogrande e Expoglória.”

Sua participação em eventos pelo país também é marcante: já cobriu disputas em Cuiabá, Dracena, Birigui, entre outras cidades. Em seu auge, chegou a cobrir até 35 apresentações em um único ano.

O Ritmo da Fotografia em Rodeio

Padre Lívio conta que a fotografia de rodeio é intensa e exige velocidade. Cada evento envolve um volume significativo de imagens, com o fotógrafo capturando cada instante em múltiplos cliques: “Em um evento com cerca de 25 a 30 competidores por noite, contando a abertura, os competidores e celebridades, eu faço uma média de 400 a 600 fotos”, explica.

Em eventos mais dinâmicos, como aqueles com apresentação de cavalo e provas especiais, o fotógrafo revela que já chegou a fazer 2 mil fotos em um evento desses.

Além das imagens para divulgação e redes sociais, ele também atende demandas personalizadas dos profissionais do rodeio, como álbuns, quadros e fotos com áudio.

O trabalho de Padre Lívio se estende além do Mato Grosso do Sul, mas sua atuação no Estado se destaca em meio a outros profissionais de renome que surgiram na região. “Muitos dos melhores saíram daqui, e vários passaram pelo meu caminho”, diz. Ele relembra com orgulho os encontros com nomes de destaque, como Francis Carlos, comentarista oficial em Barretos, e Colorau, considerado um dos melhores salva-vidas de rodeio do país.

A rotina intensa de cobertura de rodeios, no entanto, traz desafios para conciliar a vida familiar. Embora deseje a presença dos familiares nos eventos, ele admite que a logística é complicada: “A rotina já diminuiu bastante, porém é um desafio. Gostaria que eles pudessem me acompanhar, mas é difícil. Ultimamente eu procuro ficar mais perto de casa até por conta das despesas”, confessa.

Presença na PBR

Neste fim de semana, Padre Lívio fotografou a oitava etapa da nova temporada do Campeonato Brasileiro da PBR (Professional Bull Riders), realizada no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande. O evento fez parte da programação da Expogenética 2024, organizada pela Nelore MS, e os resultados já contam pontos para o ranking de 2025 da PBR.

