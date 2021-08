CBLOL 2021: RED enfrenta o time da Vorax pela semifinal

A RED Canids Kalunga jogou contra o Flamengo na segunda série das quartas de final do CBLOL 2021 e venceu por 3-0, se classificando para a semifinal contra a Vorax. Agora, a RED jogará a semifinal contra a Vorax no dia 22 de agosto.

O primeiro jogo parecia estar se encaminhando para o Flamengo, que se manteve na frente no early e mid game. No entanto, as boas lutas da RED os colocaram de volta na partida, então aos 38 minutos foi GG da matilha, que começou a série com vitória.

O segundo jogo foi um verdadeiro atropelo da RED, que empatou com a paiN no jogo mais rápido do segundo split no CBLOL. A matilha só precisou de 21:50 minutos para dominar o time rubro-negro e abrir o 2-0.

O terceiro jogo começou bom para a RED, mas o Flamengo soube se aproveitar dos erros adversários e logo garantiu a vantagem. O time rubro-negro chegou a conseguir um Ace na base adversária, mas não conseguiu finalizar o jogo e viu os adversários ganharem luta após luta, com direito a roubo de Barão. Aos 39 minutos a matilha garantiu o GG e finalizou a série em 3-0, se classificando para a próxima fase.

(Com informações Mais E-sports)