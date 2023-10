CBG divulga programação para Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica em Campo Grande

A partir desta quinta-feira (29), a Confederação Brasileira de Ginástica Ritmítica iniciará o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Ginástica Rítmica Adulto e a Copa Brasil de Conjuntos Juvenil. O evento será realizado no ginásio Guanandizão, em Campo Grande e receberá grandes estrelas da modalidade, como as ginastas Bárbara Domingos ,que foi medalhista de bronze em uma etapa de copa do mundo. E a ginasta Giovanna Santos, campeã sul-americana e atleta olímpica de 2020.

O Instagram oficial da CBG, divulgou nesta segunda-feira (26) a programação da competição. Repleta de talento e habilidade, os espetadores poderão testemunhar a excelência das atletas participantes. Confira a seguir mais detalhes dos horários e modalidades da competição:

Quinta-feira (29/06)

8:00 às 22:00: Adulto NII E NI (Arco e Bola)

Sexta-feira (30/06)

8:30 às 12:30: Adulto NII e NI (Maças e Fita)

19:10 às 20:30: Adulto Elite (Arco e Bola)

20:40 às 20:50: Premiação Individual Geral Adulto NI

Sábado (01/07)

08:30 às 12:30: Adulto NII (Maças e Fita)

12:40 às 12:50: Premiação Individual Geral, Adulto NI e NII

14:30 às 18:30: Finais por Aparelhos, Adulto NI e NII

19:00 às 20:30 Adulto Elite (Maças e Fita)

20:40 às 21:00: Premiações

Domingo (02/07)

09:30 às 10:30: Conjunto Juvenil 5 cordas

11:00 às 13:00 Finais por Aparelho, Adulto Elite

13:15 às 13:30 Premiações finais

É importante ressaltar que a transmissão do evento será realizada por diferentes canais. O Canal Olímpico do Brasil transmitirá as provas na quinta a sexta-feira, permitindo que os fãs acompanhem as apresentações ao vivo. Já no sábado e domingo, a TV CBG (Confederação Brasileira de Ginástica) será responsável pela transmissão, levando toda a emoção diretamente para a tela dos espetadores.

A competição representa um marco no cenário da ginástica rítmica brasileira, reunindo talentos e promovendo a divulgação do esporte. Com o apoio da Loterias Caixa, o Campeonato Brasileiro traz visibilidade e reconhecimento para as ginastas, incentivando a prática esportiva e impulsionando o desenvolvimento da modalidade em todo o país. A expectativa é alta para os dias de competição, e a comunidade ginástica está ansiosa para prestigiar as apresentações das atletas, que treinaram intensamente para alcançar o auge de suas habilidades e encantar o público.

O evento é gratuito e aberto ao público. Portanto, prepare-se para se emocionar com saltos, piruetas, coreografias cativantes e toda a magia da ginástica rítmica. Não perca a oportunidade de apreciar esse espetáculo esportivo e compartilhar essa emoção com amigos e familiares.