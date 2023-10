Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Hoje, os relacionamentos prometem concentrar a maior parte da sua atenção, meu cristalzinho! Os astros trazem alertas logo cedo sobre assuntos familiares. Ainda bem que Mercúrio está de mudança para Câncer à noite e deve facilitar o diálogo com os parentes. No trabalho, novas oportunidades com dinheiro poderão fazer parte do seu radar. Com o mozão, momentos juntinhos podem colocar fim em qualquer tensão. A paquera ganha mais animação.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Você começa a semana com foco total nos trabalhos que ficaram pendentes, Touro. Só que vai ser preciso atenção redobrada para cuidar das suas tarefas sem atropelos. Tenha cuidado com distrações e preste atenção na comunicação. Em casa, tome conta da sua comunicação e deixe bem claro sua opinião e posicionamento. Ainda bem que Mercúrio entra em Câncer à noite e favorece as conversas, o que pode dar o tempero que faltava na paquera. Abrir seu coração também ajuda a voltar às boas com o mozão.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Segundou, meu cristalzinho, e você começa a semana com a Lua em seu paraíso astral. As finanças pedem atenção e novas possibilidades de ganhos podem surgir. Aí sim! Ainda bem que o astral deve melhorar ao longo do dia e você pode fechar a segunda com boas novas para o seu bolso! Uma declaração de amor ou um gesto romântico tem tudo para derreter seu coração. Pode se preparar para fazer o maior sucesso na paquera!

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Nesta segunda, a família pode exigir um pouco mais da sua atenção logo cedo, Câncer. Nas finanças, há com risco de agir de maneira impulsiva. Controle o que for possível até as águas melhorarem de vez. Ainda bem que Mercúrio desembarca em seu signo à noite e traz um clima mais amigável nas conversas, inclusive para quem tem compromisso. Paquera com alguém que conheceu nas redes sociais pode decolar. Aí é só aproveitar!

Leão (de 22/7 a 22/8)

Logo cedo, você vai falar pelos cotovelos e estará mais agitada do que o normal com suas tarefas cotidianas. Tente manter o foco, mas não perca a motivação, tá ok? Ainda bem que as coisas melhoram no decorrer do dia e dá pra se divertir no final do dia com os amigos. Mas, Mercúrio entra em seu inferno astral à noite e acende o alerta com más interpretações, inclusive na vida amorosa. Cuidado com malentendido, seja com o crush ou com o mozão.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

A vontade de sair gastando por aí tem tudo para agitar a sua manhã, Virgem. Mas como dinheiro não cai do céu, redobre os cuidados para não exagerar, tá legal? Estudos e viagens também podem trazer novidades e as estrelas avisam que não é hora de baixar a guarda, meu cristalzinho. É momento de arregaçar as mangas e partir para o sucesso! Quer uma boa notícia? Mercúrio entra em Câncer à noite e anima as amizades. A conquista pode surpreender se alguém da turma te der uma mãozinha. Reforce o companheirismo com o mozão e controle o ciúme para blindar seu romance.

Libra (de 23/9 a 22/10)

A segunda começa movimentada, Libra. Com a Lua Crescente chegando por aí, você tem a possibilidade de expandir alguma ideia, projeto e até fazer chover mais na sua horta. Motivação não vai faltar, viu? Contudo, se precisa conviver com gente chata ou muito conservadora, respire fundo e fique na sua para não deixar esses colegas atrapalharem o seu dia. Mercúrio chega em Câncer e traz para essa segundona mais estabilidade para os seus relacionamentos. Se estiver on na pista, é bom aguardar mais um pouco para dar o primeiro passo.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Segundou, Escorpião, e o desejo de cuidar das suas coisas mais íntimas tem tudo para crescer. E como os astros começam a semana em pleno movimento no céu, vale a pena ouvir sua intuição. Faça o possível para evitar possíveis desgastes na vida pessoal e profissional. Porém, Mercúrio traz um clima mais descontraído à noite e vai dar tempo de curtir os relacionamentos se apostar no bom humor. Seja no romance ou na paquera, tente encarar as coisas com leveza.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

A semana começa agitada e você pode ter que resolver algumas correrias sozinha, mas você dá conta e pode até ganhar certo reconhecimento por isso. Mantenha o foco nas tarefas e use e abuse da sua capacidade corajosa de resolver possíveis pendências. Algumas mudanças agitam a noite, mas tendem a ser positivas ufa! Se tá na pista, abuse da sensualidade para fisgar um crush novo. Tem compromisso? Nesse caso, não deixe que assuntos de amigos respingue no seu romance. Separe as coisas.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Você começa a semana com a sua ambição a mil, Caprica, e vai mostrar disposição para se dedicar ao serviço. No romance, a conversa sempre será o melhor remédio para qualquer tretinha. Para te ajudar, as estrelas enviam o planeta Mercúrio, em seu setor de relacionamento e parcerias, que chega para pacificar o relacionamento com quem ama. Se estiver soltinha, soltinha, não espere muito do crush, mas os astros mandam avisar que jaja tem gente nova chegando por aí.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

O céu amanhece movimentado nesta segundona, Aquário. Logo cedo, mantenha o foco nas tarefas e tente não se distrair com qualquer coisinha. Se o serviço não correr do jeito que gostaria, respire fundo e não desista. Em casa, algumas conversas mais sérias podem rolar e o melhor a se fazer é partir para o bom diálogo e entendimento da melhor forma. Tudo fica bem quando se conduz assim! A saúde conta com as boas energias de Mercúrio à noite, o que deve, inclusive, direcionar também melhor as coisas no romance. Se você vê potencial no crush, vale a pena investir no bom humor.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Segundou, Peixes, e você começa o dia com alguns imprevistos pra resolver logo de cara no trabalho. Nos assuntos do coração, conversas mais direcionadas podem ajudar a colocar fim em conflitos passados. Ainda bem que Mercúrio desembarca em seu paraíso astral e promete salvar a noite, seja na paquera, no namoro ou na vida a dois. Uma conversa franca será o caminho para voltar às boas se brigou com alguém querido, tá?