CBF teria acordo com Ancelotti para assumir seleção

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) avançou nesta semana em conversas para a contratação de Carlo Ancelotti. As negociações têm participação do presidente Ednaldo Rodrigues, que tem centralizado há semanas a busca pelo substituto de Tite na seleção brasileira.

Para assumir a seleção brasileira, o comandante terá que abrir mão de um ano de contrato com o Real Madrid. Inclusive, nesta sexta-feira, ao seu questionado sobre o interesse da CBF, o italiano deixou claro que tem vínculo com o clube espanhol até “junho de 2024”.

Ex-jogador do Milan, Carlo Ancelotti é um dos treinadores europeus mais vitoriosos da história. Ele já conquistou quatro Ligas dos Campeões na função, sendo duas com o clube italiano e duas com o Real Madrid. Além dos dois gigantes, Ancelotti já dirigiu o Chelsea, a Juventus e o Bayern.

O italiano do Real Madrid já teria recebido o contato da CBF em outubro, um mês antes do início da Copa. O atual campeão da Champions League só aceitaria conversar sobre o emprego após o cargo de técnico da Seleção ficar vago.

