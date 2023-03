Índice de revisão na energia elétrica de MS será definido na próxima terça-feira

Na próxima terça-feira (4), haverá reunião de diretoria da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) com o Conselho de Consumidores da Área de Concessão da Energisa em Mato Grosso do Sul (Concen) que estará presente para sustentação oral com apresentação elaborada por sua assessoria técnica para conter os efeitos da RTP (Revisão Tarifária Periódica), que entra em vigor no dia 08 de abril.

A presidente do Concen, Rosimeire Costa, explica que ao longo do ano passado o Conselho veio se preparando e apresentando considerações ao processo, que teve audiência pública em Campo Grande, no dia 02 de fevereiro.

A primeira estimativa da Aneel era de impacto médio de 11,36% para a baixa tensão e, na ocasião da audiência pública, o presidente da AP e diretor da Aneel, Ricardo Tili apresentou uma perspectiva de índice geral de 8,9% (grupos A+B), podendo chegar a 6,5% (média alta+baixa tensão), considerando variações dos componentes referentes a energia da binacional Itaipu e nuclear de Angra.

