CBF apresenta novas camisas da seleção brasileira para a Copa do Mundo

A CBF (Confederação Brasileira de Esportes) apresentou neste domingo (7) a nova camisa da seleção para a disputa da Copa do Mundo de 2022, no Qatar. Com dois modelos, nas tradicionais cores amarelo e azul, os uniformes, segundo a fornecedora, fazem homenagens à onça-pintada e à garra da nação.

“Vibrante e arrojado, o uniforme 2022 da seleção brasileira homenageia a coragem e a cultura de um povo que nunca desiste. Inspirado na garra e beleza da onça, a camisa une todos os brasileiros”, afirmou a CBF.

Na parte interna da camisa, na altura da nuca, há um grafismo em referência à “garra brasileira”. O modelo principal, amarelo, apresenta, ainda, pintas que remetem à onça-pintada.

Ainda sem divulgar os valores das camisas, a Nike, fornecedora de material esportivo da seleção, informou que os itens começarão a ser vendidos a partir desta segunda-feira (8), porém somente para membros de seu clube exclusivo de vendas. O público geral poderá adquirir os modelos a partir de quinta-feira (11).

Para a campanha de divulgação, a empresa selecionou nomes como os jogadores Alisson, Richarlison, Rodrygo, Philippe Coutinho, Marquinhos, Matheus Cunha e Adriana. O atleta olímpico Paulo André e o ex-jogador Ronaldo também aparecem nas campanhas.

“Vestir a camisa amarela é a maior honra que eu e meus companheiros da seleção brasileira poderíamos imaginar. Nós queremos jogar com muita garra e conquistar a vitória pelo nosso país”, disse Richarlison.

O Mundial do Qatar será disputado entre 21 de novembro e 18 de dezembro. O Brasil está no Grupo G, ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões.

A equipe do técnico Tite vai estrear contra a Sérvia em 24 de novembro. Na sequência, no dia 28, enfrentará a Suíça. Sua campanha na fase de grupos será encerrada no dia 2 de dezembro, diante de Camarões.

O jogo que marcará a abertura da Copa do Mundo será entre o anfitrião, o Qatar, e o Equador, terceiro colocado nas Eliminatórias sul-americanas.

Os detalhes da camisa da #SeleçãoBrasileira para a Copa do Mundo! 😍 O estagiário já sabe o que quer de presente! pic.twitter.com/v2uzpVppdx — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) August 7, 2022

Com informações do Folhapress.

