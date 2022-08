Voando alto: Georgia Castro é a nova MPB em ninho de artistas sertanejos

Por Méri Oliveira

Indo na contramão do sertanejo, gênero musical que predomina em nosso Estado, aos 18 anos, Georgia Castro é a nova promessa e vem lançando, mês após mês, novos trabalhos, repletos de declarações de amor e muita brasilidade, com um toque moderno de beats eletrônicos que contrastam com a voz doce da jovem cantora e toda sua influência da nova MPB. MS se tornou, nos últimos anos, um Estado conhecido como berço de grandes ícones do sertanejo, e Georgia foge à regra ao trilhar um caminho diferente.

Georgia conta que tudo começou quando ela decidiu postar alguns covers no Twitter, e assim o fez diariamente, por mais ou menos um ano, até que tudo o que ela postava viralizou. “Foi aí que eu percebi que as coisas estavam andando e que eu poderia realmente ser uma cantora, de fato”, conta a jovem, que à época, conversou com o avô José Ancelmo e falou de seu desejo de conhecer os estúdios da Capital, a fim de saber um pouco mais da parte profissional da música.

“Aí o meu avô conversou com um amigo da família que trabalha com música e os dois me levaram ao estúdio do Flávio Guedes, que é um produtor aqui de Campo Grande. Eu fui lá realmente só para ver como é um estúdio, como as coisas funcionam. Só que chegando lá, eu dei uma palhinha de uma música que eu tinha escrito para o Flávio, ele gostou muito e falou que supertopava produzir essa música. Na hora meu avô topou e eu também, e a gente começou, já de cara, a produzir. Depois de quatro meses eu já estava fazendo meu primeiro EP e desde então não parei mais”, relembra Georgia.

Por incentivo de seu avô, Georgia gravou seu primeiro single em estúdio, intitulado “Só”, e a partir daí não parou mais de compor. Seu primeiro EP “Só” foi lançado em 2019, seguido de “Georgia Castro e o Violão”, uma produção de sete faixas publicada em 2020. Além dos singles: “Você é Arte”, “Mais Uma Vez”, “Teu Sorriso”, “Sinto sua falta”, “Ana”, “Janeiro” e o lançamento “Quantas Vezes”. Com letras que falam sobre amor, de uma forma leve e sincera, a cantora tem se destacado não só em Mato Grosso do Sul, sua região, mas também tem conquistado fãs do Brasil inteiro por meio de suas redes sociais.

E Georgia chamou a atenção até de um dos grandes empresários do entretenimento no Estado. “O segmento sertanejo é muito forte aqui no Mato Grosso do Sul, mas outros estilos musicais têm conquistado o seu espaço e merecem espaço no cenário nacional. Georgia Castro é um grande exemplo, ela vem se destacando na cena da música pop. Conheço Georgia desde pequena, vejo um futuro brilhante para ela, que é uma das novas apostas do nosso escritório”, comenta Ninho, empresário que cuida da carreira de grandes nomes no mercado como Jads & Jadson, João Carreiro, Munhoz e Mariano, Patrícia & Adriana, entre outros.

Ecletismo

Georgia se diz uma pessoa eclética e de fases, em relação ao que costuma escutar, mas afirma que tem lá suas inspirações. “Eu tenho fases em que eu estou mais MPB, tem outras que eu estou mais sertanejo, pagode, pop, eu vou fluindo entre os gêneros, porque eu gosto muito de tudo, estou aberta a tudo. Mas eu acho que as minhas maiores inspirações são Anavitória, eu gosto muito das meninas; Bryan Behr, Lagoon, Marisa Monte, Gilsons… E cantores do exterior tem o Harry Stiles, que é uma inspiração pra mim já tem anos, tem a Lana Del Rey, que também é uma grande inspiração, mas eu realmente gosto de tudo, então eu tento pegar um pouquinho de cada coisa para colocar no meu próprio trabalho”, afirma.

Cantando o amor

Além disso, a jovem se define como alguém que canta amores. “Eu me considero mais uma cantora que fala sobre amor, sem restrições, todas as minhas músicas são referentes a isso, e todas elas de maneiras diferentes, são tipos de amor completamente diferentes, porque o amor pode ter milhões de formas, então é basicamente isso, meu trabalho gira em torno do amor.”

Planos

Georgia afirma que para este ano já tem algumas músicas prontas e está trabalhando na produção de uma música que difere de tudo o que costuma fazer, com lançamento provável para setembro, além de outras músicas que serão lançadas depois disso, mas ainda há um desejo que ela pretende realizar: “Eu quero muito, muito, muito fazer show, que é uma coisa que eu ainda não fiz e eu espero conseguir fazer – pelo menos – antes de o ano acabar”, dispara.

Ainda sobre os planos, ela afirma que quer muito trabalhar em um álbum para 2023. “Eu quero muito ter alguma coisa que mostre meu trabalho de um jeito mais completo, onde todas as músicas possam estar conectadas, uma coisa grande e que faça muito sentido”, explica.

Ela ainda fala por que o desejo de fazer shows é tão forte. “Eu espero muito poder fazer show e conhecer as pessoas que apoiam meu trabalho, porque por causa da pandemia, eu não consegui ainda ver a carinha dessas pessoas. Acaba sendo uma coisa quase 100% digital, eu quero muito ‘quebrar’ isso – não vejo a hora de ‘quebrar’ isso, na verdade – e conhecer essas pessoas que me apoiam tanto”, finaliza a cantora.

Redes sociais

O trabalho de Georgia Castro está disponível em todas as plataformas digitais. A artista pode ser encontrada nas redes sociais como @georgiascastro no Instagram, e o canal do YouTube da cantora pode ser acessado por meio do link.

