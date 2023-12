Podcast Vozes do MS estreia nesta terça-feira com Sargento Betânia

Na noite desta terça-feira (5), a Sargento Betânia estreia na página do Facebook do jornal O Estado, e também no canal do Youtube O Estado Play, seu próprio podcast “Vozes do MS”, com a premissa de ser um programa espelhado e totalmente focado na participação da sociedade sul-mato-grossense.

Com média de 30 minutos cada episódio, o novo projeto tem o intuito de ser acessível, compartilhar historias, acontecimento do cotidiano, abordar problemáticas em todas as camadas da sociedade. De acordo com Betânia, o podcast apresentará as dificuldades e anseios que mais atingem as famílias, na maior parte dos casos.

Começando com três episódios que abordam o tema: “Drogas: da euforia a destruição”, a estreia contará com o relato de mães que hoje enfrentam a problemática de ter um dependente químico em casa, que muitas vezes buscam assistência do poder público, mas não encontram, além de outras circunstâncias.

Entretanto, os temas do “Vozes do MS” se alternam. Serão tocados desde assuntos ligados a questão de segurança, até entretenimento, cultura, particularidades da nossa Capital. “Serão contadas histórias da população da nossa cidade, que no dia a dia são corriqueiras, mas que, de alguma forma, influência na vida de cada um positivamente, mas também em ocasiões que estamos sujeitos a passar”, explica Betânia.

Posteriormente, o podcast receberá lideranças comunitárias para compartilharem seu papel na sociedade, como, por exemplo, o que fazem pensando nos moradores de cada região. “Ao mesmo tempo, a ideia é promover uma discussão, reflexão, conscientização acerca do papel da cidadania, enquanto fiscalizador e também voluntariado.”

O foco na primeira etapa serão os bairros mais emergentes, mas o podcast não se limitará por demarcação geográfica ou classe social, como diz a Sargento.” Chegará o momento de abordar sobre empregabilidade, do jovem no mercado de trabalho, ou sobre o empregador. São assuntos diversificados, desde o bairro mais periférico ao mais assistido, pensando nessa interação social em algum momento, seja na escola, no trabalho, no lazer, ou até mesmo ao precisar de um serviço público”, conclui.

Primeiro episódio

O primeiro episódio é com Célia Alves, Presidente Clube de Mães bairro Celina Jallad, e Juliana Ferreira da Costa, Agente Comunitária e moradora no bairro Tiradentes. “Nossa intenção de fato é mostrar e compartilhar o que elas vem vivenciando e que o problema das drogas é muito além do que as pessoas pensam”, explicou Sargento Betânia.

Já Juliana tem o irmão como usuário de drogas. Ele começou com 18 anos fumando cigarro lícito e depois foi para a maconha, em seguida para a cocaína e, hoje ele tem 40 anos, e é usuário de pasta base. Aos 35 começou a usar a bebida que ele relata ser pior. A bebida não deixa você lembrar do que faz, disse o irmão para Juliana.

Betânia diz que o foco do programa é servir como alerta para outras famílias, para entenderem que existem outros com a mesma dificuldades, mas que existem canais para buscar ajuda. Além disso, levar pessoas que conseguiram vencer o vício para servirem como esperança. “Queremos falar dos problemas, mas também queremos mostrar o outro lado para não levar só coisas negativas”, adianta a dona do novo programa que estreia nesta terça.

Como participar

Como o podcast está no início, internautas por dentro dos canais multimídia do jornal O Estado podem dar sugestões de temas e pedirem para participarem do programa. Para isso, basta entrar em contato por meio do Whatsapp, pelo número (67) 99904-4474, ou até mesmo pelos comentários das redes sociais.