Casimiro anuncia que vai transmitir jogos da Copa do Mundo

O streamer e apresentador da TNT Sports Casimiro Miguelanunciou nesta sexta-feira o acordo para transmitir, em sua live na Twitch, 22 jogos da Copa do Mundo. A #CopaNoCazé, como foi apelidada, é uma parceria entre Casimiro, a LiveMode e a Fifa.

Não tem muito o que escrever. Nós vamos transmitir a COPA DO MUNDO! 🤩 1 jogo por dia até a final. De Graça! Você é meu convidado para a #CopaNoCazé! ⚽️🥹 pic.twitter.com/l8LnGbKww7 — caze (@Casimiro) November 4, 2022

Com a transmissão, Casimiro reforça o grande fenômeno da internet que se tornou. Atualmente, Casimiro reúne 3 milhões de seguidores na Twitch, 3,5 milhões no Twitter e 3,4 milhões no Instagram. Na noite de quinta-feira, 3, o streamer foi uma das grandes estrelas da festa da revista GQ. Ele foi eleito o “Homem do ano na internet”.

A dinâmica será se 1 jogo por dia até o fim da competição. Casimiro fará live de todos os jogos da Seleção Brasileira. O anúncio oficialmente foi feito nesta sexta-feira, 4.

Na TV aberta, a Rede Globo tem os direitos de transmissão da Copa no país. Os canais fechados Sportv também exibirão as partidas, assim como as plataformas Globoplay e Ge. A Copa do Mundo tem início no dia 20 de novembro.

