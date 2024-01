Capoeira MS: Programa “Ginga de Campões” impulsiona esporte e busca reconhecimento olímpico

A Federação Sul-matogrossense de Capoeira (FESC), sob a liderança do presidente Moacir Barbosa da Silva, anuncia um novo capítulo para a modalidade no estado com o lançamento do programa “GINGA DE CAMPEÕES”. O programa, previsto para fevereiro de 2024, visa impulsionar a Capoeira como esporte, buscando fomentar competições oficiais e atrair a atenção de atletas que, até então, permaneciam no anonimato.

Moacir Barbosa da Silva presidente da FESC ressalta a importância do investimento na área esportiva para promover o desenvolvimento da Capoeira como esporte genuinamente brasileiro. A Federação Sul-matogrossense de Capoeira está filiada à Confederação de Capoeira Desporto do Brasil e à Federação Internacional de Capoeira em Portugal. O presidente enfatiza o compromisso em tornar a Capoeira um Esporte Olímpico e destaca a necessidade de regulamentações e competições oficiais no Estado do Pantanal MS.

A Federação estava inativa por mais de 5 anos, período durante o qual não recebeu atenção ou suporte. Moacir, ao reassumir a presidência, traz consigo o programa completo “GINGA DE CAMPEÕES”, com o objetivo de revigorar a prática da Capoeira no estado. A intenção é estabelecer parcerias com prefeituras do interior para promover competições municipais e inserir esses municípios no cenário das competições oficiais.

Ao longo dos anos, a Capoeira tem sido vista predominantemente como uma expressão cultural, mas agora, a federação busca alçar voo rumo às competições esportivas, visando não apenas a preservação da cultura, mas também o crescimento e reconhecimento da modalidade em âmbito esportivo.

Parcerias e competições municipais

Buscando ampliar a presença da Capoeira, a Federação Sul-matogrossense está negociando parcerias com prefeituras para realizar competições municipais. Este esforço visa não apenas fomentar a prática do esporte, mas também proporcionar aos atletas do interior do estado uma compreensão mais profunda da competição técnica e de contato dentro da Capoeira.

As datas exatas do programa “GINGA DE CAMPEÕES” serão definidas em breve, em consulta com a diretoria e o corpo técnico da federação. A expectativa é que o programa marque um marco significativo na história da Capoeira no estado, oferecendo oportunidades para os atletas pontuarem em competições oficiais, abrindo caminho para a busca de bolsas atleta e bolsas técnico, comparáveis a outras modalidades esportivas.

Bolsas para atletas

O programa também busca proporcionar oportunidades para os praticantes de Capoeira conquistarem bolsas, tanto para atletas quanto para técnicos, similar a outras modalidades esportivas. Moacir Barbosa da Silva destaca que, historicamente, a Capoeira enfrentava dificuldades para obter esse reconhecimento devido ao formato anterior de competição. O antigo sistema, que envolvia um ranking competitivo com outras federações, tornava a obtenção de bolsas um desafio, pois a Capoeira tinha dificuldades em realizar competições em todos os níveis exigidos.

“A dificuldade anterior residia no fato de que participávamos de um RANKING em igualdade com todas as outras Federações, com apenas 50 bolsas disponíveis para distribuir entre 55 federações. No RANKING, a vitória era destinada àquela que realizava um maior número de competições, abrangendo desde o nível municipal até o internacional. Dada a dificuldade que a capoeira enfrentava para organizar competições em todos esses níveis, não conseguíamos obter destaque no RANKING.” – Afirma Moacir

Agora, com a mudança implementada pelo governo, a situação é mais favorável para todas as modalidades. Atualmente, permite-se que cada modalidade faça o RANKING dentro de sua própria categoria, facilitando assim o acesso. Basta que os atletas participem de acordo com a legislação vigente.

“Eu questionava muito esse formato, pois era extremamente desafiador para nós.” – Destaca Moacir.

Federação Internacional

Recentemente, a Federação Internacional de Capoeira (FIC) foi oficializada pelo governo europeu, trazendo uma grande conquista para os amantes da Capoeira. A FIC terá sua sede no Brasil e visa promover relações amigáveis entre os membros, organizar eventos, desenvolver a prática da Capoeira e representar as confederações e federações nacionais de Capoeira desporto.

Com a inclusão da Confederação de Capoeira Desporto do Brasil (CCDB) na FIC, a modalidade passa a integrar uma rede internacional que visa promover a capoeira em diversas categorias da população, sem discriminação.

Capoeira Olímpica: Regulamento e Foco na Marcialidade

Acreditando que o investimento no esporte é essencial para impulsionar a Capoeira como um desporto nacional e expressão de identidade cultural, a federação busca posicionar a Capoeira como um potencial Esporte Olímpico. Integrantes do sistema oficial da Capoeira, estão empenhados em mostrar que a prática não é apenas uma expressão cultural, mas um esporte com regras, regulamentos e atletas de destaque.

O programa, busca reativar as competições oficiais no Estado do Pantanal MS. Durante mais de cinco anos, a Federação esteve inativa, e seu ressurgimento agora é marcado por uma abordagem abrangente, incluindo parcerias com prefeituras para expandir o alcance da Capoeira no interior do estado.

A FIC apresenta o regulamento de competições focado na valorização da Capoeira e sua marcialidade. Este conjunto de regras visa preservar a integridade física dos participantes, aliando condicionamento físico, técnico, tático e controle emocional. Com o tempo de luta estabelecido em dois minutos, o programa busca proporcionar uma competição técnica e estratégica.

Movimentos não permitidos incluem agarramentos, chaves, asfixiante, cabeçada no rosto, movimentos direcionados aos órgãos genitais, entre outros. A FIC, juntamente com suas afiliadas, como a CCDB, trabalha para promover a capoeira enquanto desporto e cultura, estabelecendo regras e normas para competições internacionais.

Combate à Cultura Falsificada na Capoeira

Moacir enfatizou também a preocupação da federação com práticas inadequadas que ocorrem em algumas rodas de capoeira de rua, principalmente as agressões desproporcionais entre participantes. O representante expressa sua posição contra essa cultura, destacando que tais situações deturpam a essência da capoeira, que, antes de tudo, é uma manifestação cultural.

A federação tem buscado medidas para enfrentar essa realidade. Inicialmente, o questionamento foi feito à polícia e ao poder judiciário, e, posteriormente, iniciativas foram tomadas junto ao Ministério Público Estadual, municipal ou federal, e à delegacia de polícia. Essas ações, segundo o representante, ajudaram a amenizar e até mesmo cessar as agressões, trazendo um pouco mais de ordem às rodas de capoeira.

Além disso, a federação buscou estabelecer uma maior responsabilidade por parte dos professores e mestres que lideram as rodas de rua. Propuseram o cadastro na federação, de modo a identificar os responsáveis e evitar que a capoeira fosse associada a atos violentos e desrespeitosos.

“A nossa luta é para preservar a essência da capoeira, evitando que esses episódios deturpem a imagem do esporte. Graças ao apoio e às ações que tomamos, conseguimos avançar nesse sentido”, conclui o representante da federação.

O presidente Moacir e a Federação Sul-matogrossense de Capoeira estão empenhados em marcar um novo momento para a capoeira no Mato Grosso do Sul, promovendo o esporte, estabelecendo parcerias e buscando reconhecimento internacional. A expectativa é que o programa “GINGA DE CAMPEÕES” seja um divisor de águas para a Capoeira no estado, abrindo portas para atletas e contribuindo para a sua consolidação como uma prática esportiva e cultural de destaque.