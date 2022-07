Capital de MS sediará a 1º edição da Maratona de Campo Grande neste final de semana

Neste final de semana, acontecerá nas principais ruas de Campo Grande “ 1º Edição da Maratona de Campo Grande”. Essa será a primeira vez que o evento, que é considerado um dos esportes mais antigos do mundo, será realizado nas avenidas da Capital sul-mato-grossense. De acordo com os organizadores, o percurso é inédito em Mato Grosso do Sul. Serão percorridos 42 km pelas ruas da cidade, passando por avenidas históricas da capital.

“A ideia surgiu ouvindo os atletas da cidade e do interior que ansiavam por uma prova longa na Capital. O percurso de 42 km é inédito pelas ruas da cidade e tenho certeza que todos, até os campo-grandenses, vão se impressionar com a beleza das ruas da nossa capital, vias arborizadas, com ipês, araras, tucanos, uma cidade segura e hospitaleira que nos convida à prática esportiva ao ar livre”, comenta Kassilene Cardadeiro, organizadora do evento.

Serão 1.100 atletas inscritos nesta primeira edição. De acordo com a Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (FAMS), a largada será realizada no Shopping Bosque dos Ipês e o trajeto percorrerá a região do Parque dos Poderes e por todas as avenidas de Campo Grande. A logística e a segurança do evento terá o apoio da Agência Municipal de Transportes e Trânsito (Agetran), do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), da Prefeitura do Parque dos Poderes, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e também do Exército Brasileiro.

“Sem dúvida essas parcerias são essenciais para a realização da prova, desde a primeira reunião com os vários órgãos públicos a Maratona de Campo Grande foi abraçada com muito apoio e incentivo, e sem eles seria impossível organizar esse grande evento. Como são 42 km passando por várias ruas e avenidas da Capital, isso demanda muitos staffs e autoridades públicas para interromper o trânsito e dar segurança aos atletas durante todo o trecho”, explica André Milani, coordenador técnico da prova.

A primeira edição da Maratona de Campo Grande terá também a participação de crianças de 3 a 13 anos, que percorrerão percursos de 7 a 21 km, que serão especialmente preparados para os pequenos.

Os organizadores devem preparar eventos esportivos e culturais nos dias de maratona.

Mais informações sobre o evento:

www.maratonadecampogrande.com.br

instagram.com/maratonacampogrande

