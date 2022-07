Escola Adventista promove mostra cultural sobre o Pantanal

Com a temática do Pantanal, alunos do Colégio Adventista do Jardim Leblon promoveram sua primeira Mostra Cultural do ano letivo de 2022 nesta quinta-feira (7). O evento de educação prática aconteceu na unidade da rua avenida Cuiabá, nº 1311, em Campo Grande.

A intenção do evento foi fazer a culminância de diversos projetos pedagógicos e interdisciplinares desenvolvidos durante o primeiro e segundo bimestre, além da integração da família e comunidade com o ambiente escolar.

A ideia de fazer o evento, surgiu pelo sentimento de cuidado e zelo pelo Pantanal, que é de todos e, da vontade de mostrar aos pais e familiares o conhecimento adquirido ao longo do desenvolvimento dos projetos apresentados.

Para a realização do projeto, o evento foi destinado aos alunos da educação infantil conforme o desenvolvimento do tema trabalhado por cada professora. Elas puderam criar desenhos, poemas e outros elementos do Pantanal com materiais recicláveis.

Com informações da assessoria