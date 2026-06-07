Campo-grandense Éderson é convocado para o Copa após lesão de Wesley

Volante se apresenta à delegação nesta segunda-feira (8), nos Estados Unidos

Uma lesão no músculo adutor tirou o lateral-direito Wesley da Seleção Brasileira e abriu espaço para a convocação do volante Éderson dos Santos, natural de Campo Grande para o grupo que se prepara para a Copa do Mundo de 2026.

De acordo com a CBF, Éderson se junta à delegação nesta segunda-feira (8), nos Estados Unidos.

Wesley se machucou durante um amistoso da Seleção e deixou o campo ainda no primeiro tempo. Exames confirmaram a lesão no dia seguinte.

Com a mudança, Éderson volta a ser chamado pela comissão técnica após já ter aparecido em convocações anteriores e pré-listas para competições recentes.

O volante atua no futebol europeu e passa a integrar o elenco brasileiro nesta fase de preparação.

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