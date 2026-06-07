Empresas de MS ganham mercado internacional e apostam na exportação para expandir negócios

De molhos e pimentas a frutas e mel, empreendedores rurais do Estado apostam na internacionalização dos negócios com apoio técnico e participação em feiras no exterior

De molhos artesanais a pimentas especiais, passando por frutas e produtos apícolas, empresas de Mato Grosso do Sul estão ultrapassando fronteiras e conquistando espaço no mercado internacional. O movimento, que antes parecia distante para pequenos e médios empreendedores rurais, tem se tornado cada vez mais realidade graças ao acesso a capacitação, consultorias especializadas e missões comerciais voltadas à exportação.

Um dos exemplos é a Tar & Tar, empresa de Campo Grande especializada na produção de molhos e temperos. Hoje, os produtos da marca já são comercializados nos Estados Unidos e em outros mercados internacionais. Para o sócio-proprietário André Luiz Cavalcante, a exportação era vista como um objetivo distante, mas se transformou em uma oportunidade concreta de crescimento.

Outro caso é o da Pimenta da Serra, empresa sediada em Jardim, que ampliou sua visibilidade após participar de ações comerciais no exterior. Durante uma missão empresarial no Peru, o empresário Osmar Müller teve contato com importadores de diferentes países e iniciou negociações que podem abrir novos mercados para seus produtos.

A busca pela internacionalização também faz parte dos planos da Kon Frutas, de Campo Grande. Durante participação na Fruit Attraction, na Espanha, os empresários Alan Nunes e Mika Kochiya tiveram a oportunidade de conhecer tendências do mercado internacional, estabelecer contatos comerciais e entender as exigências necessárias para futuras exportações.

Por trás dessas experiências está o AgroBR, programa desenvolvido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), e executado em Mato Grosso do Sul com apoio do Senar/MS e do Sistema Famasul. A iniciativa oferece acompanhamento gratuito para produtores e empresas rurais interessados em ingressar no comércio exterior.

O suporte inclui diagnóstico do potencial exportador, consultorias técnicas, capacitações, adequação de materiais de divulgação para o mercado internacional, participação em feiras e rodadas de negócios, além de orientação sobre exigências sanitárias, logísticas e comerciais de diferentes países.

Nos últimos anos, o programa tem contribuído para fortalecer a cultura exportadora no Estado, atendendo empresas de diversos segmentos, como mel, frutas, bebidas, derivados da mandioca, pescados, cafés e produtos artesanais. Em muitos casos, os empreendedores conseguem acesso a mercados que antes pareciam inacessíveis, ampliando a geração de renda e agregando valor à produção rural.

A próxima oportunidade já está marcada. Entre os dias 7 e 13 de junho, cinco empresas sul-mato-grossenses participarão da Feira Alimentec, na Colômbia, levando produtos do Estado para potenciais compradores internacionais. Com a missão, Mato Grosso do Sul será o estado brasileiro com o maior número de empresas representadas no evento, reforçando o protagonismo local na busca por novos mercados e oportunidades de negócios.

Por Ian Netto