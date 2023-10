Prefeitura de Dourados promove o projeto “Imigra Ação” para imigrantes residentes

A prefeitura de Dourados, por meio da Coordenação Especial da Imigração (CEI), está realizando hoje o projeto “Imigra Ação” no complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão, conhecido como “Jorjão”. O evento pretende oferecer uma série de serviços gratuitos de saúde, assistência social, entrevistas de emprego, orientações e muito mais para os imigrantes residentes na cidade de Dourados.

essa ação especia esta sendo promovida em comemoração ao dia do imigrante e ocorre das 13h às 17h, proporcionando uma tarde repleta de atividades e informações importantes. Entre as atrações, estão apresentações artísticas, vacinação contra Influenza e Covid-19, entrevistas de emprego, incluindo oportunidades do programa Jovem Aprendiz, doação de cobertores, além de palestras e orientações sobre diversos temas relevantes para os imigrantes.

O coordenador da CEI, Jean Kenson Jolne, ressalta a importância dessa iniciativa, uma vez que muitos imigrantes em Dourados não tem conhecimento sobre seus direitos ou serviços disponíveis na cidade. Ela destaca que o evento é uma excelente oportunidade para os imigrantes se informarem sobre s assuntos fundamentais, como aquisição da casa própria, validação de diplomas internacionais, inserção no mercado de trabalho e empreendedorismo.

“Esse evento é necessário para esclarecer e enriquecer o conhecimento dos imigrantes do município de Dourados”, afirma Jolne.

O “Imigra Ação” é uma iniciativa da Coordenadoria Especial de Imigração, em parceria com várias entidades, como a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdes), Secretaria Municipal de Saúde (Sems), Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Delegacia da Mulher, Viva Mulher, Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab), Senac, Sebrae, Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), Secretaria Municipal de Educação (Semed), Secretaria Municipal de Desenvolvimento (Sed), Núcleo de Vigilância Sanitária, Defesa Civil e JBS.

Atualmente, mais de quatro mil imigrantes vivem em Dourados, destacando-se os venezuelanos, haitianos e paraguaios. Além disso, cidadãos de outras nações, como Argentina, Colômbia, Marrocos e Senegal, também estão cadastrados no órgão.

O escritório da Coordenadoria Especial dos Imigrantes está localizado na rua João Rosa Góes, 395, no antigo prédio da Prefeitura de Dourados, no Centro da cidade. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13h30. Para mais informações, é possível entrar em contato pelo e-mail: [email protected] ou o telefone (67) 99855-4442.

SERVIÇO

IMIGRA AÇÃO

Data: 25 de junho (domingo)

Horário: das 13h às 17h

Local: Complexo Esportivo Jorge Antônio Salomão (Jorjão)

Endereço: Rua Itamarati, 100 – Jardim Água Boa

