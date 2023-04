Campo Grande sediará a abertura da Liga Nacional de Futsal Feminina

A capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, será palco da abertura oficial da Liga Nacional de Futsal Feminino (LNFF). O evento será realizado no ginásio Dom Bosco neste final de semana, com a presença de 12 equipes, entre elas a Serc/UCDB, que representará o Estado na competição.

Será a primeira vez na história, que a Serc/UCDB irá jogar a Liga Nacional de Futsal Feminina.

Segundo a organização do torneio, como forma de apresentar todas as equipes do torneio, neste sábado (8), haverá rodada com todos os times, já valendo fase de classificação.

Acompanhe a tabela e as equipes participantes.

