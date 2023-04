Motociclista morre ao colidir contra ciclista em avenida

Valdiney Davalo dos Santos, de 26 anos, morreu na manhã de hoje (5), ao colidir a motocicleta em que conduzia em uma bicicleta, no prolongamento da Avenida Marcelino Pires, em Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. O ciclista de 39 anos, foi socorrido em estado grave para o Hospital da Vida, onde segue entubado e sob cuidados.

O acidente aconteceu quando o motociclista trafegava pela avenida em uma moto Honda Twister, sentido bairro/centro, quando colidiu contra uma bicicleta que atravessava a via.

Segundo o site Dourados Informa, a colisão aconteceu nas proximidades do trevo de acesso ao Parque de Exposições João Humberto de Carvalho.

Segundo apurado pelo site local, próximo do acidente em 2014, foi instalado uma ghost bike, como homenagem ao um ciclista de 19 anos, morto ao ser atropelado.

