Campo Grande sedia Circuito Nacional de Badminton

Campo Grande está sediando a sexta e última etapa do Circuito Nacional de Badminton 2022. Trata-se da principal competição desta modalidade esportiva do país passará por Mato Grosso do SulAs disputas acontecem no Ginásio Poliesportivo Avelino dos Reis (Guanandizão), a partir desta quarta-feira (23) e vão até domingo (27). As disputas ocorrem das 08h30 às 20h e a entrada é gratuita para quem quiser acompanhar.

Segundo a CBBd, participam desta etapa 357 atletas, que representam 44 clubes, de 12 estados. Ao todo, o Guanandizão será palco de 550 jogos. As disputas serão divididas por categorias: sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-19 e adulto, nos gêneros feminino e masculino. Os jogos acontecem no formato simples (masculino e feminino) e em duplas (masculinas, femininas e mistas).

Mato Grosso do Sul tem a participação de 56 atletas na modalidade simples e 46 duplas nos gêneros masculino e feminino. A competição conta pontos para o ranking nacional da modalidade. Além disso, vale classificação para o Campeonato Sul-Americano Juvenil deste ano, que acontecerá em Lima, no Peru, entre os dias 9 e 17 de dezembro.

