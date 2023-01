Campo Grande recebe abertura da Copa Brasil de Paracanoagem

Etapa que conta pontos para vagas ao Mundial acontece no mês de março

Quase um ano depois, Campo Grande voltará a receber uma etapa da Copa Brasil de Paracanoagem. Segundo informações da CBCa (Confederação Brasileira de Canoagem), o lago do Parque das Nações Indígenas vai reunir pelo menos 70 paracanoístas nos dias 18 e 19 de março.

Em 2022, o local foi palco de uma etapa nos dias 25 e 26 de março e reuniu 48 competidores em oito categorias. Nesta temporada, de acordo com a confederação, as provas servirão como seletiva para a Copa do Mundo e o Mundial de Paracanoagem. Este campeonato está previsto para o mês de agosto, entre os dias 23 e 26, em Duisburg, na Alemanha, conforme informações da Agência Brasil.

Nas raias alemãs, os seis primeiros de cada prova garantem ao seu país um lugar nos Jogos Paralímpicos Paris 2024. Serão definidas 60 vagas no evento, 30 por gênero. Em Tóquio, o Brasil contou com quatro representantes no masculino e três no feminino.

Para a etapa em Mato Grosso do Sul, as inscrições serão abertas na quarta- -feira (1º), e o prazo vai até 6 de março. Na programação constam as categorias KL1, KL2, KL3, VL1, VL2, VL3, KLT1, KLT2, DV, e DI. Caso não haja mudanças no cronograma, o lago do Parque das Nações será liberado para treinos livres no dia 16 (quinta-feira), com os treinos oficiais no dia seguinte, a partir das 8h.

No sábado e domingo, as provas acontecerão entre 8h e 17h. Como foi em 2022 A etapa do ano passado foi a primeira válida pela Copa Brasil a ser realizada na Região Centro-Oeste. Além dos sul-mato-grossenses, Campo Grande recebeu paratletas do Distrito Federal, de Minas Gerais, Paraná e Rio de Janeiro. O principal destaque do Estado foi o campeão paralímpico Fernando Rufino.

O “Cowboy de Aço” ganhou nos 200 metros das classes KL2 e VL2 (caiaque e canoa). “A torcida aqui foi gigante e as emoções chegaram a 100%, foi muito bom poder competir aqui em casa e ganhar duas medalhas de ouro… Saio com uma felicidade em dose dupla, pela vitória e por ter uma competição tão bonita aqui no meu Mato Grosso do Sul”, disse na ocasião o medalhista de ouro de Tóquio 2022, ao site da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de MS).

O evento marcou também o reencontro do paratleta com um dos cartões-postais da Capital. “Já fazia algum tempo que não remava no Parque das Nações. Vinha aqui só para fazer alguma matéria, dar uma remada com os companheiros, com os amigos, coisa rápida”, disse na época, à reportagem. Rufino representou o CRA (Clube de Regatas de Aquidauana).

A equipe brasiliense Ibres foi a campeã geral, ao somar 184 pontos. O segundo lugar foi da ICL, de Londrina-PR, com 72 pontos, seguida pelo CRC Curitiba-PR com 62 pontos. Ao todo, dez times estiveram presentes nos dias de competição na cidade campo-grandense.

