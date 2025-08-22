Campo Grande confirma Supercopa de Vôlei e reforça status de nova casa da modalidade no país

A Supercopa de Vôlei já tem data e lugar confirmados, e acontecerá nos dias 18 e 19 de outubro, o Ginásio Guanandizão, em Campo Grande, que palco de um dos torneios mais aguardados do calendário nacional. Com transmissão ao vivo pelo SporTV, a competição promete colocar a Capital sul-mato-grossense em destaque no cenário esportivo brasileiro e atrair grande público.

O anúncio oficial foi feito em 12 de agosto, nas redes sociais do evento em parceria com a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). Desde então, a procura por ingressos tem sido intensa, tanto entre internautas quanto torcedores locais.

No sábado (18), a bola sobe para a decisão feminina, entre Osasco São Cristóvão Saúde e Sesi Vôlei Bauru. A partida reúne as atuais campeãs da Superliga e da Copa do Brasil, respectivamente, em mais um clássico paulista que deve contar com estrelas como Tiffany Abreu, Camila Brait e a levantadora Dani Lins, medalhista olímpica pela Seleção Brasileira.

No domingo (19), será a vez da Supercopa masculina, que colocará frente a frente Sada Cruzeiro e Itambé Minas. O duelo traz nomes consagrados do vôlei nacional, como o ponteiro Douglas Souza, o central Lucão e o oposto Wallace, todos campeões olímpicos no Rio 2016. Do lado do Minas, os destaques ficam por conta do oposto Aboubacar Neto, medalhista no Pan de Lima em 2019, e do jovem ponteiro Paulo Vinicius.

Ingressos e valores

A venda de ingressos começa na próxima semana, em data a ser divulgada nas redes oficiais do evento. Os preços do 1º lote variam entre R$ 40 e R$ 350, com possibilidade de aquisição de passaporte válido para os dois dias de disputa.

Campo Grande, a cidade do vôlei

Esta será a terceira vez em menos de dois anos que a Capital de Mato Grosso do Sul recebe um evento de porte nacional. O Guanandizão já foi palco de jogos da Superliga Masculina 2024/2025 e, em dezembro de 2024, sediou a vitória do Vôlei Renata sobre o Vedacit Vôlei por 3 sets a 0. Somados, os eventos levaram cerca de 10 mil pessoas às arquibancadas.

Para os organizadores, o sucesso de público foi determinante para que a CBV trouxesse novamente um grande torneio. “A vinda da Supercopa se dá também ao sucesso de público na Superliga. A própria CBV elogiou toda a organização. A expectativa agora é que possamos esgotar os dois jogos”, destacou o responsável pelo evento.

Não é a primeira vez que o Guanandizão recebe a Supercopa: em 2020, logo após sua reinauguração, o ginásio sediou finais históricas. O Taubaté superou o Cruzeiro por 3 sets a 2, na decisão masculina, e o Praia Clube (MG) conquistou o tricampeonato ao vencer o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 1.

Com a confirmação da edição de 2025, Campo Grande se consolida como um dos principais palcos do vôlei brasileiro, reafirmando a paixão da torcida local e o potencial da Capital para sediar grandes competições esportivas.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais